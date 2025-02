Premios Goya 2025: Nominados y todo lo que se sabe sobre esta ceremonia

Los Premios Goya 2025 se celebran este sábado 8 de febrero en Granada en España. En esta nota te damos todos los detalles en torno a esta ceremonia que iniciará a las 22:00 p.m. (hora española).

¿Quiénes presentarán los Premios Goya 2025?

Según ha anunciado la Academia, las encargadas serán Maribel Verdú y Leonor Watling. Ellas conducirán la ceremonia de entrega de estos galardones. Ambas cuentan con una trayectoria larga en el cine español.

¿Quién se llevará el Premio Goya Internacional?

Richard Gere, de 75 años, es el actor que recogerá este galardón que reconoce la trayectoria de estrellas mundiales justo cuando se cumplen sus 50 años de carrera.

Imagen

¿Quién ha sido premiado con el Goya de Honor 2025?

Este año será Aitana Sánchez-Gijón, de 55 años. Ella es la intérprete más joven en recibir este reconocimiento a toda una carrera. Cuenta con 40 años de trayectoria.

¿Qué cantantes se presentan?

Alejandro Sanz, Amaral, Rigoberta Bandini, Dora, Miguel Ríos, Lola Índigo, Kiki y Soleá Morente, serán los encargados de poner la música durante el evento.

Listado completo de nominados a los Goya 2025

Mejor película

Casa en flames

El 47

La estrella azul

La infiltrada

Segundo premio

Mejor dirección

Pedro Almodóvar por La habitación de al lado

Arantxa Echevarria por La infiltrada

Paula Ortiz por La virgen roja

Aitor Arregi y Jon Garaño por Marco

Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez por Segundo premio

Mejor actriz protagonista

Emma Vilarasau por Casa en flames

Julianne Moore por La habitación de al lado

Tilda Swinton por La habitación de al lado

Carolina Yuste por La infiltrada

Patricia Lopez Arnaiz por Los destellos

Mejor actor protagonista

Alberto Sanjuan por Casa en flames

Eduard Fernández por Marco

Alfredo Castro por Polvo serán

Urko Olazabal Soy Nevenka

Vito Sanz por Volveréis

Mejor actriz de reparto

Macarena García por Casa en flames

María Rodríguez Soto por Casa en flames

Clara Segura por El 47

Nausicaa Bonnín por La infiltrada

Aixa Villagrán por La virgen roja

Mejor actor de reparto

Enric Auquer por Casa en flames

Salva Reina por El 47

Óscar de la Fuente por La casa

Luis Tosar por La infiltrada

Antonio de la Torre por Los destellos

Mejor guion original

Eduard Sola por Casa en Flames

Alberto Marini, Marcel Barrena por El 47

Javier Macipe por La estrella azul

Amélia Mora, Arantxa Echevarría por La infiltrada

Aitor Arregi, Jon Garaño, Jorge Gil Munarriz y Jose Mari Goenaga por Marco

Mejor guion adaptado

Álex Montoya y Joana M. Ortueta por La casa

Pedro Almodóvar por La habitación de al lado

Pilar Palomero por Los destellos

Mar coll Valentina Viso por Salve María

Iciar Bollaon e Isa Campo por Soy Nevenka

Mejor actor revelación

Oscar Lasarte por ¿Es el enemigo? La película de Gila

Cuti Carabajal por La estrella azul

Pepe Lorente por La estrella azul

Cristalino por Segundo premio

Daniel Ibáñez por Segundo premio

Mejor actriz revelación

Zoe Bonafonte por El 47

Mariela Carabajal por La estrella azul

Marina Guerola por Los destellos

Laura Weissmahr por Salve María

Lucía Veiga por Soy Nevenka

Mejor película europea

El Conde de Montecristo (Francia)

Emilia Pérez (Francia)

Flow (Letonia)

La Quimera (Italia)

La zona de interés (Reino Unido)

Mejor película iberoamericana

Agárrame fuerte (Uruguay)

Ainda estou aquí (Brasil)

El jockey (Argentina)

El lugar de la otra (Chile)

Memorias de un cuerpo que arde (Costa Rica)

Mejor película documental

Domingo Domingo

La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Marisol, llámame Pepa

Mi hermano Ali

No estás sola

Mejor película de animación

Buffalo Kids

Dragonkeeper: Guardiana de dragones

Rock Bottom

Mariposas negras

Superklaus

Mejor dirección novel

Miguel Faus Calladita

Pedro Martín-Calero El llanto

Javier Macipe La estrella azul

Sandra Romero Por donde pasa el silencio

Paz Vega Rita

Mejor música original

El 47, Arnau Bataller

Guardiana de dragones (Dragonkeeper), Arturo Cardelús

La infiltrada, Fernando Velázquez

La habitación de al lado, Alberto Iglesias

Verano en diciembre, Sergio de la Puente

Mejor canción original

Buffalo Kids, Show me, Fernando Velázquez

El 47, El borde del mundo, Valeria Castro

La guitarra flamenca de Yeray Cortés, Los Almendros, Antón Álvarez, Yerai Cortés

La virgen roja, La Virgen Roja, Maria Arnal

Segundo premio, Love is the worst, Alondra Bentley, Isaki Lacuesta

Mejor cortometraje documental

Ciao Bambina

Els Buits

Las novias del sur

Los 30 (no) son los nuevos 20

Semillas de Kivu

Mejor cortometraje de ficción

Betiko Gaua (La noche eterna)

Cuarentena

El trono

La gran obra

Mamántula

Mejor cortometraje de animación

Cafuné

El cambio de rueda

La mujer ilustrada

Lola, Lolita, Lolaza

Wan

Mejor montaje

El 47

La estrella azul

La infiltrada

Los pequeños amores

Segundo premio

Mejor dirección de producción

Casa en flames

El 47

La infiltrada

La virgen roja

Segundo premio

Mejor maquillaje y peluquería

El 47

La habitación de al lado

La infiltrada

La virgen roja

Marco

Mejor diseño de vestuario

Disco Ibiza Locomía

El 47

La habitación de al lado

La virgen roja

Segundo premio

Mejor dirección de arte

El 47

La habitación de la lado

La virgen roja

Segundo premio

Volveréis

Mejores efectos especiales

El 47

Guardiana de dragones

La infiltrada

La virgen roja

Marco

Mejor dirección de fotografía

El 47

Un día cualquiera

La infiltrada

Segundo premio

Soy Nevenka

Mejor sonido

La estrella azul

La habitación de al lado

La infiltrada

La virgen roja

Segundo premio

Goya de Honor

Aitana Sánchez Gijón

