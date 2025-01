Político conservador pide deportación de Selena Gomez por video donde apoya a migrantes

Selena Gomez se ha visto envuelta en una injusta polémica tras la publicación en redes sociales de un video en el que aparece llorando por la reciente ola de deportaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

El clip que se hizo viral llevó a un pronunciamiento inesperado de Sam Parker, un político estadounidense que se postuló como candidato republicano al Senado de los Estados Unidos por Utah en 2018, pero fue eliminado en la convención del partido en abril de ese año.

Sam Parker sugirió que la actriz y cantante también debería ser deportada.

"Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo", dijo Gomez entre lágrimas.

La reacción de Sam Parker no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el político -admirador de Donald Trump- sugirió que la artista debe ser deportada debido a su ascendencia mexicana.

"Selena Gómez eligió a los ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987. Tiene una actitud de derecho hacia Estados Unidos, como sus abuelos ilegales. ¿Quizás Selena también debería ser deportada?", señaló Parker.

Lejos de amedrentarse, Selena Gomez respondió con valentía. En una historia de Instagram, la actriz agradeció irónicamente al personaje por sus comentarios: "Oh, señor Parker, señor Parker, gracias por las risas y por las amenazas".

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO