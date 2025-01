Paris Jackson celebra su quinto año libre de alcohol y drogas: "Casi me lo perdí todo"

La cantante Paris Jackson compartió una noticia que ha conmovido a sus cientos de fans, donde celebró su quinto año libre de alcohol y drogas, de las que había sido adicta. A sus 26 años, la hija del legendario Michael Jackson se muestra alegre por estar "limpia y sobria".

En el post que realizó en su cuenta de Instagram, Paris mostró cómo fue su transformación en estos años de sobriedad, viéndose al principio a la cantante consumiendo alcohol, terminando con su vida actual donde también aparece su compromiso con Justin Long.

"Hola, soy PK (Paris Katherine), soy una alcohólica y adicta a la heroína. Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas rasca la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Tengo que hacer música. Tengo la oportunidad de experimentar la alegría de amar a mis perros y gatos. Puedo sentir el corazón roto en toda su gloria. Tengo que llorar. Tengo que reírme. Tengo que bailar. Tengo que confiar", se puede leer en el mensaje.

"Siento el sol en mi piel y está caliente. He descubierto que la vida sigue sucediendo, independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy tengo que aparecer para ello. Aquí hay una pequeña foto de lo que ha sido posible debido a mi sobriedad, y Dios mío, no puedo creer que casi me lo perdí todo", agregó Paris Jackson.

Familiares y amigos, así como sus propios fans, celebraron con Paris sus cinco años de sobriedad con mensajes a la publicación.

Entre ellos, su tía La Toya Jackson: "¡¡¡Felicidades París!!! Estoy muy, muy, muy orgullosa de ti y de tu crecimiento, tu fuerza y logros. El tiempo vuela, han pasado cinco largos años, ¡estoy tan orgullosa de ti, cariño! Te amo, te mando mucho amor, luz y fuerza positiva continua siempre! Como sabes, ¡estoy aquí para ti!".

