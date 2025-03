Oscar 2025: Jurados admiten que NO VIERON CINTAS NOMINADAS a Mejor Película

Los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, considerados la máxima distinción en la industria cinematográfica, han sido objeto de controversia una vez más.

Recientemente, algunos votantes de los Premios Oscar 2025 han admitido que no vieron todas las películas nominadas antes de emitir su voto, lo que ha generado muchas críticas e indignación.

En un artículo publicado por la revista Entertainment Weekly, varios directores anónimos compartieron sus opiniones y decisiones respecto a las nominaciones de este año, sin haber visto todas las películas por las que votarán.

Uno de ellos confesó no haber visto 'La sustancia' ni 'Aún estoy aquí'. Además, explicó que no logró terminar la primera entrega de 'Dune' e, increíblemente, que -debido a su duración- ni siquiera tenía prisa en ver la segunda parte.

“Todavía hay tiempo para reevaluar, pero me costó mucho. Conociéndome a mí mismo, esperaría votar por Anora o The Brutalist, pero una de ellas me pareció un poco tonta y la otra explotadora”, señaló el votante, que prefirió no revelar su nombre.

Asimismo, otro director reconoció no haber visto 'Aún estoy aquí', pero expresó su pesar por ello: “Pido disculpas a Fernanda Torres (por no haber visto su película). Tampoco vi 'La sustancia', que es importante para esta categoría”, mencionó con suma incoherencia, al reflexionar sobre su voto en la categoría de Mejor Actriz.

