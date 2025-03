'Oasis' presentará película junto a su esperado tour

Sony Music anunció que la banda Oasis lanzará una película para su próximo tour, la cual será producida por el director de la popular serie 'Peaky Blinders', Steven Knight, y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, creadores del documental 'Meet Met in the Bathroom', el cual narra la época del rock de los años 2000 en Nueva York.

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha de estreno, Sony Music Vision distribuirá la película.

Este tour ha generado gran expectativa. Liam y Noel Gallagher rompieron su relación artística en 2009, antes de un concierto en París.

La gira comenzará primero en Gales, en julio, y luego tocarán en diferentes lugares por Inglaterra, Escocia e Irlanda. Para su tour en Norteamérica, empezarán en Toronto, y luego, en Estados Unidos. Además, los hermanos cantarán en Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Chile y Brasil.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO