¿Karla Tarazona, eres tú? Novio de Jennifer Garner LE DA ULTIMÁTUM tras coqueteos con Ben Affleck

Luego de que se iniciaran rumores de una reconciliación entre Jennifer Garner y su expareja, Ben Affleck, el novio de la actriz, John Miller le habría puesto un ultimátum a su relación. El empresario no está de acuerdo con la estrecha relación entre ambos actores, a pesar de que tienen tres hijos en común.

Para Miller, la gota que derramó el vaso fue el encuentro entre Jennifer y Ben el pasado 2 de marzo en el Combat Paintball Park en Castaic. En las fotografías, el actor aparece abrazando a su exesposa.

“Siempre ha apoyado la relación de crianza compartida entre Ben y Jen, pero siente que Ben cruzó la línea” (...) “John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean buenas y siente que son una falta de respeto a su relación. No quiere volver a ver algo así o no tendrá más opción que irse”, reveló una fuente cercana al empresario.

Según el informante, el exesposo de Jennifer López y la protagonista de 'Si tuviera 30 se “envían mensajes de texto, se llaman y se comunican mucho más que en los últimos años. Solía tratarse únicamente de los niños, pero John siente que podría ser "más que solo su relación de crianza compartida”.

Sin embargo, en las últimas semanas, esto se ha vuelto incómodo para Miller. “Él no se siente amenazado en términos de que Jen vuelva con Ben, pero al mismo tiempo es difícil no sentir celos cuando está claro que tienen una fuerte conexión y amistad”, agregó la fuente.

¿Por qué se separó Ben Affleck y Jennifer Garner?

Affleck y Garner se separaron en 2015 tras diez años de matrimonio y se divorciaron en 2018, pero han mantenido una excelente relación desde entonces.

En una entrevista de 2021, Ben declaró que se distanciaron y su matrimonio simplemente no funcionó, enfatizando una decisión amigable. Las especulaciones incluían rumores de infidelidad (negados por ambos) y los problemas de alcoholismo de Affleck, que él enfrenta abiertamente.

