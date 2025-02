Netflix se pronuncia sobre los tuits de Karla Sofía Gascón: "Una lástima"

Tras días de espera, la plataforma de Netflix se promunció sobre los indignantes tuits que hizo la actriz principal de la cinta 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón.

Bela Bajaria, directora de contenido de la plataforma, dijo en el podcast The Town que esto ha sido un "desastre", en especial para el equipo de producción, y la posibilidad de que se desvíe la atención de los premios, sobre todo de cara a los Premios Oscar, donde la cinta obtuvo 13 nominaciones.

Según el diario El País, Bajaria siente ante todo lástima por lo que esto significará para Zoe Saldaña, quien está nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Netflix, por el momento, apartó a Gascón de la promoción de la cinta, pero Bajaria también respondió acerca de la falta de acción de la plataforma a la hora de observar los tuits.

Bajaria dejó entrever que es bastante complicado analizar las redes sociales de cada actor que trabaja para ellos debido que la plataforma emplea a miles de producciones originales de cine y televisión.

Gascón ha desactivado su cuenta de X, mientras que Netflix no ha cubierto los gastos de viaje de Gascón a las ceremonias: no fue a los Goya y no irá a los premios Bafta en Londres.

Tras las duras y cuestionadoras declaraciones del director, Jacques Audiard, Karla Sofía informó que no hablaría más para no dañar a la película. "Espero que mi silencio permita apreciar la película por lo que es", dijo.

Gascón es la primera mujer trans en ser nominada al Oscar en la categoría Mejor Actriz.

