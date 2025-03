IBA A DEJAR A SU ESPOSO: Mujer fue estafada por falso Enrique Iglesias

No le importó su matrimonio. Una mujer, de 63 años, fue víctima de estafa durante dos años. Ella creyó que habló durante todo ese tiempo con Enrique Iglesias, pero se trataba de un hombre que se hacía pasar por el cantante para sacarle dinero. Ocurrió en Estados Unidos.

La "relación virtual" duró dos años, lapso de tiempo en el que el supuesto artista le pidió hasta 3 mil dólares. Incluso llegó a mandarle la imagen de un anillo, asegurándole que se casarían.

El engaño terminó cuando la mujer decidió contar su historia romántica en el programa de televisión Primer Impacto, de Univisión. En directo, ella compartió los sentimientos que tenía por el falso Enrique Iglesias.

"Enrique, si me estás viendo, lo que siento es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti", dijo entre llanto.

"Quisiera saber si eres tú para arreglar esto. Si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo, dímelo. Si no, también quiero saber la verdad. Si no, para quedarme ya en paz con mi matrimonio", añadió ante la sorpresa de los televidentes.

TODA LA VERDAD

Su esposo, quien descubrió la infidelidad cibernética, le advirtió que esto se trataba de fraude. Llegó a descubrir que las llamadas entre sus esposa y el sujeto provenían de Nigeria.

"Buscan a personas mayores porque saben que tenemos casa y una pensión; saben que nos podemos ilusionar fácil de una persona o una celebridad, en este caso", dijo con actitud comprensiva.

Tras conocer el caso, People en Español intentó comunicarse con Enrique Iglesias. A través de sus representantes, el artista aseguró que él no está relacionado con esta estafa.

"Pide a sus seguidoras y seguidores que no acepten llamadas o mensajes en su nombre", mencionaron.

@primerimpacto 🚨 Mujer casi arruina su matrimonio por romance con un falso Enrique Iglesias. Guadalupe Cepeda es una mujer que pasó varios meses mensajeándose con alguien que aseguraba ser el cantante español Enrique Iglesias. La mujer estaba tan convencida que sostenía un amorío con él, que incluso puso en riesgo su matrimonio. Luego de ser descubierta, la familia de Guadalupe investigó al respecto y se dio cuenta de que el supuesto Enrique Iglesias que la había enamorado, hablada desde un celular registrado en África. Ahora la mujer trabaja para evitar que otras personas solitarias caigan en lo que pudo haber sido una estafa que casi pone en riesgo su vida familiar. 📺 No te pierdas Primer Impacto de lunes a viernes a las 5pm/4C por @univision. #Fraude #EnriqueIglesias #Engaño #PrimerImpacto ♬ sonido original - Primer Impacto

