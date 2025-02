'Muertas de la Risa': actrices de 'Betty la Fea' regresan al Perú con esta comedia

Luego del éxito de la nueva temporada de “Betty la fea” en la plataforma de Prime video, las famosas actrices colombianas, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, las recordadas Marce y la peliteñida, volverán a pisar suelo peruano. Esta vez será presentada su nueva obra teatral “Muertas de la risa”, el 29 de marzo en el Teatro Canout, y pronto tendrá una gira mundial.

Las protagonistas de la novela más famosa en todo el mundo retornan al Perú, con toda la expectativa de volver a subirse a la tarima de un teatro en Lima. En esta oportunidad se tratará de una historia cómica; una situación loca y disparatada, pues tendrán que destapar sus verdades y enfrentarse a una decisión que hará que el público estalle de risa.

Las recordadas Lorna y Nata encarnarán en la obra “Muertas de risa”, a dos mujeres que pondrán en tela de juicio el amor que han sentido por su hombre; hasta que se darán cuenta que el amor no se comparte, no se compra, y no se vende. Más que amar a alguien; lo más importante es tener amor propio.

El público será testigo de confesiones inconfesables, de amores tormentosos, y de una verdad que sorprenderá y dejará a todos precisamente muertos de la risa. Estas grandes actrices participarán en una historia llena de giros sorprendentes y con personajes increíblemente locos.

“Muertas de risa” es una producción de Live Experience y se presentará por única vez en Lima el sábado 29 de marzo, a las 7:00 p.m. en el Teatro Canout de Miraflores. La preventa de las entradas será desde este viernes 31 de enero hasta el lunes 3 de febrero, con el 20 % de descuento con cualquier tarjeta de pago, a través de la página web de Teleticket.

