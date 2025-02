Roberta Flack, intérprete de “Killing Me Softly With His Song”, muere a los 88 años

Roberta Flack, la cantante y pianista que hizo historia en los Grammy con los sublimes éxitos número uno “The First Time Ever I Saw Your Face” y “Killing Me Softly With His Song”, murió a los 88 años el lunes en Nueva York.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana”, señala un comunicado de su representante.

“Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”, dice el documento.

En noviembre de 2022, se reveló que le habían diagnosticado ELA , también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y que ya no podía cantar. En 2016, sufrió un derrame cerebral y se retiró de los escenarios dos años después.

“Killing Me Softly”, que también le valió a Flack un Grammy a la mejor interpretación vocal pop, fue número uno durante cinco semanas en 1973. Encabezó las listas nuevamente en 1974 con “Feel Like Makin' Love”, que le valió tres de las 14 nominaciones al Grammy de su carrera.

En 2020 recibió el esperado premio Grammy a la trayectoria.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: