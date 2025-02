Muere Miss Mundo por complicaciones al dar a luz: Todo lo que se sabe

Angy Morad, Miss Mundo Asia 2017, murió a los 33 años después de presentar complicaciones mientras daba a luz a su segundo hijo.

Annie Orfali, su madre, fue la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales.

“Durante cuarenta días, lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte. Que Dios tenga misericordia de ti y te haga intercesora por cada uno de nosotros”, comentó en su cuenta de Facebook.

Morad presentó una serie de complicaciones derivadas de una infección viral, lo que derivó en una neumonía. Su situación se agravó mientras estaba en labor de parto.

A pesar de haber sido trasladada de urgencia e ingresada a cuidados intensivos, Angy Morad no logró superar la afección, que finalmente le causó la muerte.

“Fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. Que Alá tenga misericordia de ti, que Alá te perdone y te haga una de las personas del paraíso. Me precediste como tu mamá y no tuve suficiente de ti”, escribió Orfali.

Angy Morad, nació en Damasco en 1992. Se graduó del Instituto Superior de Artes Dramáticas y participó en series como 'Al Gharib' y 'Baqaa Daw 13'.

Morad también fue reconocida como Top Model Siria en 2008-2009 y mantenía una activa presencia en redes sociales, compartiendo momentos de su vida y carrera.

El esposo de Angy también manifestó su desconsuelo públicamente. En su mensaje, expresó: "Lloro por mi esposa, mi amante, mi mimada y compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida y me dejó un vacío interminable. Pero me consuela saber que estás bajo la misericordia de Allah".

