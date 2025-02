Miss venezolana genera polémica tras afirmar que en Perú se come paloma

La modelo venezolana Sofía Fernández, recientemente coronada como Virreina Hispanoamericana 2025, desató una controversia en redes sociales tras afirmar que en Perú se consume carne de paloma. Su comentario, realizado durante una entrevista en el podcast peruano Los Cuchosos, se viralizó rápidamente y generó diversas reacciones.

Fernández, de 20 años, fue entrevistada antes de la final del certamen Reina Hispanoamericana 2025, realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Durante la charla, expresó su agradecimiento por el cariño con el que los peruanos reciben a los venezolanos y, en un momento inesperado, mencionó su curiosidad por probar paloma, asegurando que le habían dicho que era común en la gastronomía peruana.

“Tengo curiosidad de probar paloma. Me dicen que allá se come paloma. Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma", afirmó Fernández, ante la sorpresa del entrevistador. Cuando le explicaron que esta no es una carne popular en el país, insistió: "Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma… debe saber a pollo, me imagino".

El comentario desató una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios lo tomaron con humor, mientras que otros se mostraron sorprendidos e incluso críticos. “No creo que lo haya dicho con mala intención”, comentó un usuario, mientras que otro señaló: “Era la favorita y acaba de perder la corona”. También hubo quienes cuestionaron sus declaraciones: “Honestamente, pienso que necesita clases de oratoria”, escribieron.

Más allá de la anécdota, Fernández manifestó su deseo de visitar Perú y conocer Machu Picchu. “Desde chiquita he querido ir”, confesó. También resaltó la presencia de la comunidad venezolana en el país: "Todos en Venezuela tenemos algún amigo o familiar que está en Perú. Muchísimas gracias por recibirlos con tanto cariño".

En otro punto de la entrevista, dejó en claro que no tiene planes de participar en la próxima edición de Miss Venezuela, pese a su destacada participación en Reina Hispanoamericana.

