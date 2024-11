Miss Chile confirma que está saliendo con William Levy: "Me llama mucho la atención y lo quiero conocer"

Luego de su exitosa participación en la edición 73 de Miss Universo, donde se posicionó en el selecto grupo de 12 finalistas, Miss Chile 2024, Emilia Dides, ha sido involucrada con el actor cubano William Levy, con quien ha confirmado que está saliendo.

La joven modelo comentó que lo conoce desde hace tres años, pero que recién ahora han decidido acercarse románticamente: “No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer”, reveló la chilena en entrevista con el paparazzi Jordi Martin.

Dides dijo que no descarta tener una relación a futuro con la expareja de Elizabeth Gutierrez: “Mira, la verdad, yo fluyo como fluí en este gran Miss Universo... Pero sí, me gustaría”, dijo.

La reina de belleza aclaró que lo que más le gusta del galán de telenovelas es “su belleza física y su buen corazón. Es lo que me ha atrapado”.

Pese a estas declaraciones, Levy no se ha pronunciado sobre su cercanía con Dides. Sin embargo, su interacción en redes con la reina de belleza van desde 'likes' hasta comentarios que confirman el coqueteo entre ambos.

