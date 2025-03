Millie Bobby Brown responde a las críticas sobre su apariencia: "No me disculparé por crecer"

Millie Bobby Brown, la joven estrella británica conocida por su icónico papel de Eleven en 'Stranger Things', ha decidido poner un alto a las constantes críticas sobre su apariencia.

Tras sus recientes apariciones en eventos como los SAG Awards y el estreno de su película 'Estado eléctrico', la actriz ha utilizado sus redes sociales para expresar su frustración ante el implacable escrutinio público.

En un video, Brown se muestra al natural y aborda con franqueza el impacto que tienen los comentarios sobre su aspecto en las jóvenes.

"Quiero hablar de algo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo la mirada del público", declara la actriz. "Inicié mi carrera a los diez años. Crecí ante los ojos del mundo y, por alguna razón, hay quienes no pueden aceptar ese crecimiento".

La actriz ha sido objeto de críticas que sugieren que aparenta más edad de la que tiene. En su mensaje, Brown hace referencia a titulares que cuestionan su apariencia, calificándolos como "acoso" y no como periodismo.

"No voy a disculparme por crecer. No voy a reducirme para encajar en las expectativas irreales de quienes no pueden aceptar que una niña se convierta en mujer", afirma con contundencia.

Brown, de 21 años, también cuestiona la tendencia de algunos medios a enfocarse en la crítica en lugar del reconocimiento.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO