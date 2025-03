Mikey Madison ganó el Oscar a Mejor Actriz y le robó el sueño a Demi Moore

Mikey Madison ganó el Oscar a la mejor actriz por 'Anora' y rompió en pedazos el sueño de Demi Moore, la favorita para el galardón por 'La Sustancia'.

A los 25 años, Madison fue la sorpresa de la noche.

Entre lágrimas, dijo: “Quiero reconocer también y agradecer a las trabajadoras sexuales, seguiré siendo una aliada por ustedes”.

“Este es un sueño hecho realidad. Probablemente me despertaré mañana”, dijo Madison en su discurso de aceptación.

Mikey Madison, cuyo verdadero nombre es Mikaela Madison Rosberg, es una actriz estadounidense reconocida por su versatilidad y talento en la industria cinematográfica. Creció en el Valle de San Fernando en una familia de psicólogos, siendo una de cinco hermanos, incluyendo un hermano gemelo. Inicialmente, Madison se dedicó a la equitación competitiva antes de descubrir su pasión por la actuación a los 14 años. ​

Su carrera actoral comenzó con participaciones en cortometrajes, pero ganó notoriedad por su papel como Max Fox en la serie de comedia dramática "Better Things" (2016-2022). Posteriormente, interpretó a Susan "Sadie" Atkins en la película de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" (2019).

En 2024, Madison protagonizó la película 'Anora' de Sean Baker, interpretando a una trabajadora sexual cuya vida da un giro inesperado al casarse con el hijo de un oligarca ruso. Para este papel, aprendió ruso y técnicas de pole dance, demostrando su compromiso con la autenticidad de sus personajes. Su actuación fue aclamada por la crítica, llevándola a ganar el BAFTA a Mejor Actriz y a recibir nominaciones al Globo de Oro.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: