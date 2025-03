MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN EN LOS OSCAR: 'Flow' merecía ganar y GANÓ (VIDEO)

Era la favorita y lo logró. 'Flow', la película de animación letona de 2024 dirigida por Gints Zilbalodis, se alzó con la estatuilla de los Premios Oscar en su categoría.

Para los críticos de The New York Times, el triunfo de la letona 'Flow' sobre dos películas animadas de gran presupuesto como 'Inside Out 2' y 'The Wild Robot' es un testimonio de hasta qué punto está creciendo a nivel internacional la Academia.

La trama sigue a un gato que, tras una inundación devastadora, busca refugio en un barco junto a otros animales. Unidos enfrentan desafíos en un mundo post-apocalíptico cubierto de agua, explorando temas de supervivencia, colaboración y adaptación. ​

Una característica distintiva de ¡Flow' es la ausencia total de diálogos, lo que resalta la narrativa visual y sonora. La animación fue realizada íntegramente con Blender, un software libre y de código abierto, destacando la innovación técnica del proyecto. ​

La película ha sido aclamada internacionalmente, obteniendo premios como el Globo de Oro a la Mejor Película de Animación y llega a los Oscar con dos nominaciones al Óscar en las categorías de Mejor Película de Animación y Mejor Película Internacional. Además, se ha convertido en la película más vista en la historia de los cines letones, superando las 306,000 entradas vendidas. ​

EL HOMBRE QUE AMA A LOS GATOS

Gints Zilbalodis es un cineasta y animador letón nacido en 1994 en Riga. Hijo de una madre pintora y un padre escultor, desarrolló desde joven una pasión desmedida por el cine. Debido a la ausencia de escuelas de animación en Letonia, optó por formarse de manera autodidacta en animación, diseño de sonido y composición musical. ​

A los 18 años, en 2012, realizó su primer cortometraje llamado 'Aqua', que narra la aventura de un gato sobreviviendo en una barca en medio del mar. Este trabajo inicial confirmó su amor por los felinos y el inicio de una carrera que en 2024 confirmó su talento y sensibilidad.

