Megan Fox y Machine Gun Kelly se separan semanas después de anunciar embarazo

La actriz Megan Fox y el cantante Machine Gun Kelly acaban de anunciar su embarazo hace unas semanas y, según el medio TMZ, su relación se habría terminado durante el fin de semana de Acción de Gracias en Vail, Colorado.

Según TMZ, el divorcio ocurrió en principio debido a que Fox encontró varias revelaciones acerca de su marido en su teléfono. Un brutal contraste con un post que subió Fox a Instagram el 11 de noviembre, en donde etiquetó a MGK en una foto donde mostraba su nueva silueta.

Aunque sería el primer hijo de Fox y Kelly juntos, ambos habrían tenido hijos de anteriores relaciones. Fox tiene otros tres hijos y Kelly, una menor de 15 años.

Fox y MGK se conocieron en el 2020, al grabar en el set de la película 'Medianoche en el Switchgrass'. Se confirmó su relación una vez que Fox apareció en el videoclip de la canción 'Bloody Valentine', dos meses después. La pareja tuvo una relación complicada con altibajos.

Un ejemplo notable fue en los premios Grammy 2023, cuando la revista People comentó que la pareja tuvo una fuerte pelea, con Fox evitando tener contacto con Kelly. En marzo de ese año, asistió a la fiesta de Vanity Fair, antes de los Premios Oscar, sin su anillo de compromiso. Pero más adelante, en mayo, volvieron a verse juntos en la alfombra roja.

Pero las tragedias no terminaron ahí. En noviembre de 2023, Fox explicó que sufrió un aborto espontáneo, y Kelly habló de ello en su canción Don't Let Me Go. Tiempo después, la actriz sorprendió a todos al anunciar su nuevo embarazo en su cuenta de Instagram.

