María Antonieta de las Nieves regresa a la televisión y confirma gira de su circo

María Antonieta de las Nieves, la recordada Chilindrina de El Chavo del 8, anunció su regreso a la pantalla chica con un nuevo proyecto en Televisa. Además, confirmó que volverá a Perú con su popular circo.

"La pandemia me cortó la carrera, descansé un rato, pero ahora me urge volver a trabajar", declaró la actriz en una entrevista con la televisora mexicana.

Aunque evitó revelar detalles, adelantó que su regreso televisivo será con un proyecto especial. "Es algo muy bueno, grandioso, ojalá que se me haga. No puedo hablar de él hasta que no sea un hecho", comentó.

Lo que sí está confirmado es su regreso a los escenarios peruanos. La actriz llevará nuevamente su circo a Perú, donde realizará una gira con múltiples presentaciones.

"Me voy a Perú a hacer una gira nuevamente con el circo. Voy a hacer una función diaria, dos el sábado y tres el domingo. Tengo que estar en muy buena forma", expresó con entusiasmo.

Aunque no precisó si su espectáculo llegará a otros países, María Antonieta de las Nieves confía en que este regreso le abrirá nuevas puertas. "En cuanto la gente sepa que ya estoy de vuelta trabajando, júralo que me va a caer mucha chamba de todos lados", afirmó con optimismo.

