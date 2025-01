Manager de Karla Sofía Gascón: “Deberían de premiar a la gente por su talento y olvidar si es ella, él o elle"

En medio de la polémica mundial que ha generado la película 'Emilia Pérez' -que ya se puede ver en los cines de la capital- Karla Sofía Gascón, la primera mujer trans en ser nominada al Oscar como Mejor Actriz, es el centro de las críticas de todo calibre. Hay personajes que le llaman "señor" y comentarios transfóbicos que no admiten que haya sido incluida junto a Demi Moore, Cynthia Erivo, Mickey Madison y Fernanda Torres.



La empresaria y manager de talentos internacional, Elmis Reyes, decidió apoyar a la actriz española de 52 años.

“Ahora que el señor Eduardo Verastegui salió a decir que Karla Sofía era una vergüenza porque le quita un espacio a las mujeres que pueden participar como mejor actriz, yo creo que no debería haber géneros, ni se debería tratar el género sino el talento, y los premios deberían solo premiar a la gente por su talento y olvidar si es ‘ella’, ‘él’ o ‘elle’. Simplemente premiar al protagonista sea serie o película. Así nadie siente que le están quitando un espacio y solo se premia el talento”, expresó.

Verástegui, un actor que está incursionando en la política, ha llamado "señor" a Karla Sofía y la ha cuestionado duramente.

Elmis Reyes ha sido parte del tour de campaña de Emilia Pérez y está convencida de que ha tenido un impacto positivo: “Es una ópera, no saquen de contexto que es ficción. Imagina a los franceses enojados porque los americanos hicieron la película de Napoleón, o a los italianos enojados porque los americanos hicieron Gladiador. Es ficción”.

“En la gira de Emilia he visto cómo las protagonistas se han apoyado, cuando las han querido rivalizar, he visto hermandad, he visto mucha gente que predica a Dios hablar de él y tirar hate, así como también he visto a una mujer trans como Karla ser resiliente y soportar el odio, los maltratos, los mensajes de amenaza, y la verdad es que la admiro por seguir enviando mensajes de amor y paz al mundo”, expresó, tras reiterar que la española es talentosa.

Elmis es fundadora de GET Agency, agencia boutique de management y PR de talentos que comparte con su socio Sandro Rubini.

Desde esta plataforma, asesora a talentos en cómo contar historias y los ayuda a crear relaciones duraderas con marcas anes y proyectos laborales de valor. Actualmente, es manager de Karla Sofía Gascón, Ana de la Reguera e Ivan Amozurrutia. También potencializó la carrera de talentos como Esmeralda Pimentel, Fabiola Guajardo, Ela Velden.

