Luisana Lopilato explica su ausencia de la gira de Erreway

La recordada banda argentina Erreway, que marcó a una generación de adolescentes en los 2000, causó revuelo entre sus fans tras el anuncio de su regreso en una gira que incluye a Perú: Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba confirmaron que darían un concierto en nuestro país en el Costa 21 a principios de mayo del 2025.

Sin embargo, a muchos les llamó la atención una ausencia: Luisana Lopilato, quien interpretó a Mía Colucci en la serie 'Rebelde Way', no confirmó su asistencia a la esperada gira.

La actriz respondió en su propia cuenta de Tiktok acerca de sus paraderos.

En el video de Tiktok, ella explicó que, a pesar de todo, está contento con la vuelta de la banda.

"Sé que todos se pusieron contentos con la vuelta de Erreway, yo también me puse muy feliz por ellos. Me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles", comentó.

"Muchos quieren saber si voy a formar parte del Tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, pero quien dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito", añadió la cantante.

La actriz explicó que no podría ser debido a que su calendario, por entonces, estaría ocupado. Para marzo estaría grabando una película en Vancouver, Canadá, y en mayo filmará la película argentina 'Pepita la pistolera'.

"Ustedes saben que para mi Mía Colucci, Erreway y Rebelde Way fueron proyectos que me hicieron sentir muy orgullosa. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes sociales," aclaró.

"Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper", señaló Lopilato.

A pesar de las palabras de Lopilato, el medio Net TV mencionó que la actriz sí participaría en la gira cuando lleguen a Argentina. Aún así, no se ha confirmado que Erreway llegaría a tocar en su país natal, puesto que no se han confirmado lugares y fechas. Por ahora, solo se ha confirmado en Ecuador (Quito y Guayaquil), Perú (Lima), Italia (Nápoles) y España (Madrid y Barcelona).

Sería posible que las fechas para Argentina tuviesen lugar entre julio y septiembre.

En cuanto al Perú, en nuestro país el concierto tendrá lugar el 3 de mayo de 2025 en el Costa 21 en San Miguel. Se podrá comprar las entradas en Teleticket y la venta iniciará el viernes 29 de noviembre a las 10 am. Habría un 15% de descuento si se paga con tarjetas Interbank.

