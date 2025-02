Las dramáticas palabras de Maribel Guardia en defensa de su nieto: "Su madre tiene problemas con el alcohol y las drogas"

Hará lo que tenga que hacer para proteger a su nieto. Maribel Guardia, de 65 años, dio una conferencia de prensa para aclarar varios puntos en torno a la polémica que la distancia de su nuera, Imelda Tuñón. Afirmó que por el bien del pequeño José Julián, él permanecerá temporalmente bajo su custodia, pues considera que su madre no está apta para hacerse cargo del menor.

"Esto que me ha pasado a mí me ha causado mucha tristeza, pero es una decisión que tenía que tomar porque tengo que defender y proteger a mi nieto, al que amo, amo mucho, no como a mi hijo, que conste, nunca (he querido) suplir a mi nieto con mi hijo. Sé que mi nieto algún día se tenía que ir de mi casa, que Imelda tenía que hacer su vida y lo entendía perfectamente, pero esto va mucho más allá, no tiene que ver con la libertad de Imelda, con que mi nieto se tenga que ir de la casa, tiene que ver con su seguridad (la del menor)”, detalló entre lágrimas la actriz, recordada por su protagónico 'Tú y yo'.

Imagen Fue hace 10 días cuando las autoridades le otorgaron a Maribel Guardia la autorización para poder cuidar a su nieto, lo que molestó a Imelda Garza, quien contrario a lo que dice su suegra, afirma que no es adicta a las drogas y que es injusto que le hayan arrebatado a su hijo. Foto: Instagram.

Uno de los motivos por el que considera que Garza no puede hacerse de José Julián son los problemas de adicción que se encuentra atravesando la joven de 33 años.

"Tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas y ustedes saben que tengo experiencia en eso porque mi hijo era adicto, mi hijo Julián fue doble ‘A’ (alcohólicos anónimos) y se los digo porque él se los dijo a ustedes y lo aceptó públicamente. Estaba estudiando psicología porque quería especializarse en adicciones para ayudar a otras personas que vivían lo que estaba viviendo él”, enfatizó.

También compartió que uno de los episodios que la hizo solicitar esta medida fue el que su nieto encontrara a su madre junto a dos hombres en la cama en la que dormía su papá.

"En esos días el DIF llega a visitarte las veces que sean necesarios, tenderé también que acudir al DIF y a la Fiscalía en algunas fechas establecidas, muchas de ellas con el niño. Y yo le pido a Dios que en estos 90 días Imelda tome la decisión de internarse y de sanarse, para que le entreguen a su hijo, como ella lo merece" (...) "La Fiscalía te mandar una orden de que tu no te puedes acercar a ella y ella no se puede acercar en este tiempo", explicó.

Finalmente, Maribel Guardia señaló que en la actualidad su nieto se encuentra emocionalmente estable y que todo su tiempo se ha volcado en su cuidado, dejando incluso oportunidades laborales en el camino.



José Julián es el hijo de Julián Figueroa, quien murió en el 2023 tras sufrir un infarto.

