Las celebridades de los comerciales del Super Bowl LIX: ¿Quiénes aparecerán? | VIDEOS

El Super Bowl LIX promete ser un espectáculo tanto dentro como fuera del campo. Mientras los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs protagonizan una revancha del 2023, la atención también estará en los comerciales, que este año cuentan con un desfile de celebridades y conceptos llamativos.

Matthew McConaughey para UberEats

El actor se enfrenta a una serie de leyendas del fútbol americano, interpretando a múltiples personajes, desde el "inventor" del juego hasta el "fundador" de los Buffalo Bills, en un anuncio que promete humor y creatividad.

Drew Barrymore y Orlando Bloom para MSC Cruceros

Barrymore y Bloom aparecen en el primer anuncio de MSC Cruceros para el Super Bowl, con la actriz tocando Holiday de Madonna en un piano a bordo de un barco, mientras Bloom la observa con evidente cansancio.

Willem Dafoe y Catherine O'Hara para Michelob Ultra

Ambos actores interpretan a tramposos del pickleball en un comercial donde se enfrentan a estrellas deportivas como Randy Moss, Sabrina Ionescu y Ryan Crouser.

Billy Crystal y Meg Ryan para Hellmann's Mayonnaise

La icónica escena de Cuando Harry conoció a Sally regresa en un comercial donde Ryan disfruta de un sándwich con mayonesa Hellmann’s, mientras Crystal la observa.

David Beckham y Matt Damon para Stella Artois

Beckham descubre que tiene un hermano gemelo perdido en EE.UU., quien resulta ser Matt Damon en un divertido anuncio que juega con la confusión de identidades.

Shania Twain para Coffee Mate

La cantante interpreta una nueva canción dedicada a la espuma fría del café, con un estribillo pegajoso que se estrenará el 9 de febrero.

Antonio Banderas para Bosch

El actor comparte pantalla con una versión recreada del luchador Randy Savage en un comercial humorístico sobre abrir frascos de pepinillos.

John Stamos para Zeam

El actor de Full House intenta encontrar el jingle perfecto para un servicio de streaming, con resultados hilarantes.

Michelle Rodríguez, Vin Diesel y Ludacris para Häagen-Dazs

Los protagonistas de Rápidos y Furiosos reducen la velocidad para disfrutar de las barras de helado de Häagen-Dazs en un anuncio titulado Not So Fast, Not So Furious.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: