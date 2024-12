Estas son las 9 celebridades que murieron este año

El 2024 ha sido un año de sorpresas, pero también de profundas pérdidas en el mundo del entretenimiento. Grandes figuras que marcaron generaciones se han despedido, dejando un vacío difícil de llenar en la industria y en los corazones de millones de fanáticos.

Estas partidas no solo representan la ausencia de sus talentos, sino también el cierre de capítulos emblemáticos en la historia del cine, la música y la televisión.

Liam Payne

29 de agosto de 1993 - 16 de octubre de 2024

Una de las muertes que sacudió la música, fue la de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien falleció a los 31 años tras un trágico incidente en Buenos Aires. Su impacto como integrante del fenómeno global One Direction y su carrera en solitario lo convirtieron en un referente de la cultura pop contemporáneo. La investigación sobre las circunstancias de su muerte conmocionó a sus seguidores.

Quincy Jones

14 de marzo de 1933 - 10 de noviembre de 2024

El gigante de la música Quincy Jones falleció a los 91 años, dejando un legado incomparable como productor de álbumes como Thriller de Michael Jackson y creador de éxitos como We Are the World. Ganador de 28 premios Grammy, su contribución a la música, el cine y la televisión marcó un antes y un después en la cultura popular.

Maggie Smith

28 de diciembre de 1934 – 27 de septiembre de 2024

La legendaria actriz británica Maggie Smith falleció a los 89 años, dejando un legado de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. Ganadora de dos premios Oscar por The Prime of Miss Jean Brodie (1969) y California Suite (1978), y cuatro premios Emmy por su inolvidable papel como Violet Crawley en Downton Abbey, Smith fue una figura querida por varias generaciones, especialmente por su rol como la profesora McGonagall en Harry Potter. Su impacto trasciende la pantalla, siendo reconocida como Dama del Imperio Británico y miembro de la Orden de Compañeros de Honor.

James Earl Jones

17 de enero de 1931 – 9 de septiembre de 2024

La voz inolvidable de Darth Vader y Mufasa se apagó con la partida de James Earl Jones a los 93 años. Con una carrera que superó las barreras del teatro, el cine y la televisión, Jones transformó su tartamudez infantil en una de las voces más icónicas de la cultura popular. Ganador de un Oscar honorario, dos premios Tony y dos Emmy, dejó huella en películas como La gran esperanza blanca y El campo de los sueños, así como en obras teatrales como Fences.

Donald Sutherland

17 de julio de 1935 – 20 de junio de 2024

El actor canadiense Donald Sutherland falleció a los 88 años tras enfrentar una larga enfermedad. Reconocido por su versatilidad, destacó en clásicos como MASH, Gente corriente y Los juegos del hambre. Aunque nunca ganó un Oscar competitivo, la Academia le otorgó una estatuilla honoraria en 2017. Su contribución al cine abarcó desde papeles cómicos hasta personajes trágicos y siniestros en títulos como The Dirty Dozen y Don’t Look Now.

Shannen Doherty

12 de abril de 1971 – 13 de julio de 2024

Shannen Doherty, conocida por sus papeles en Beverly Hills, 90210 y Charmed, falleció a los 53 años debido a complicaciones por cáncer de mama. A pesar de su diagnóstico en 2015, luchó con valentía, usando su plataforma para concientizar sobre la enfermedad. Su carrera incluye interpretaciones memorables en Heathers y La pequeña casa en la pradera, consolidándose como un ícono de la televisión de los años noventa.

O.J. Simpson

9 de julio de 1947 – 10 de abril de 2024

O.J. Simpson, exestrella de la NFL y figura mediática, falleció a los 76 años tras una batalla contra el cáncer. Su legado deportivo como ganador del Trofeo Heisman y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano se vio opacado por el "juicio del siglo" en 1995. Aunque fue absuelto de los asesinatos de Nicole Brown y Ronald Goldman, su vida estuvo llena de controversias que inspiraron documentales y series como OJ: Made in America.

Jon Landau

23 de julio de 1960 – 5 de julio de 2024

El productor Jon Landau, conocido por trabajar junto a James Cameron en Titanic y la franquicia Avatar, falleció a los 63 años tras una lucha contra el cáncer. Su visión y liderazgo lo convirtieron en pieza clave para lograr dos de las películas más taquilleras de la historia, dejando un legado de innovación en la industria.

Gena Rowlands

19 de junio de 1930 – 25 de marzo de 2024

Pionera del cine independiente estadounidense, Gena Rowlands falleció a los 94 años. Musa y colaboradora de John Cassavetes, redefinió el arte dramático con actuaciones como en Una mujer bajo la influencia y Gloria. También brilló en The Notebook, consolidándose como un ícono de varias generaciones.

