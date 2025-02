"Lo más grande que ha salido de Colombia que no es un delito grave": La polémica frase del presentador del Grammy contra Shakira

En medio del ambiente de fiesta de los Premios Grammy celebrados la noche de ayer domingo, las redes sociales estallaron tras escuchar un comentario hecho por el presentador del evento, Trevor Noah.

Durante la ceremonia, se refirió a la cantante colombiana Shakira y a su país de forma inapropiada aprovechando el tema de los inmigrantes en Estados Unidos.

Durante su discurso, el comediante habló sobre la presentación de la colombiana Shakira, pero añadió una línea que no fue del agrado de los internautas.

"Ganadora tres veces del Grammy, Shakira, está aquí, gente! Lo más grande que ha salido de Colombia que no es un delito grave de clase A!", comentó el presentador de la 67.ª edición de los Premios Grammy.

Desde luego, las criticas por esta frase no se hicieron esperar. “Están envalentonados y desbordados en su racismo y xenofobia en todo el espectro”, “Vergonzoso el comentario xenófobo”, “Hoy debemos repudiar estos comentarios estigmatizantes contra nuestro país”, “La verdad no es gracioso como él piensa”, “Alguien avísele al presentador de los Grammys que los chistes sobre el narcotráfico en Colombia ya no dan risa y nunca lo hicieron”, comentaron en redes sociales.

En respuesta a la frase de Trevor, la artista colombiana aprovechó su discurso cuando ganó el Grammy a 'Mejor Álbum de Pop Latino' con su disco 'Las mujeres ya no lloran' para enviar un potente mensaje a los inmigrantes en Estados Unidos. Lee todo lo que dijo aquí.

El feo comentario de Trevor Noah sobre Colombia al presentar a Shakira en los #Grammys2025: “Lo mejor que ha dado Colombia que no es delito grave”. pic.twitter.com/LrVgKFuYv1 — Miguel Andrés Galvis (@MrGalvis27) February 3, 2025

