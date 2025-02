Mexicanas critican a 'Emilia Pérez' : "Una apropiación morbosa de una violencia que llevamos décadas denunciando"

Mientras Karla Sofía Gascón vive su propio drama como consecuencia de sus mensajes racistas, homofóbicos y xenófobos, y el director de 'Emilia Pérez' se desmarca de la española, los colectivos de mujeres en México alzan la voz de manera enérgica contra la polémica película.

"Desde el momento en que supimos que existiría un ‘’narcomusical’’, entendimos que tal idea solo vendría de una persona completamente ajena a la realidad que se vive en México, y ahora nos has dejado claro que no estábamos equivocadas. Tu película no es una “denuncia” contemporánea y aesthetic; es una apropiación morbosa de una violencia que llevamos décadas denunciando. En México, las madres buscadoras han arriesgado su vida mucho antes de que tú decidieras convertir un tema tan sensible en un musical", señala el grupo Latinas Feminista y Back Home, un grupo que aborda la trata de personas y la desaparición.

El mensaje está dirigido al francés Jacques Audiard, de 72 años.

"Tu afirmación no solo es falsa, sino también ofensiva para quienes han dedicado su vida a exigir justicia. En México, la lucha por nuestras y nuestros desaparecidos no es una moda para que pudieras llegar a Hollywood, es una realidad que enfrentamos día a día. La gritamos con dolor en cada marcha, en cada mural, en cada fosa clandestina descubierta por las madres buscadoras", refieren los colectivos.

El grupo de mujeres sostiene que México no necesita que le expliquen su propio dolor, lo que necesita es justicia: "Y aunque las representaciones importan, si esas representaciones traicionan la verdad, lo único que hacen es desinformar y reforzar estereotipos".

