Kate Beckinsale denuncia abusos en la industria cinematográfica y respalda a Blake Lively

La actriz Kate Beckinsale utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que revela experiencias de abuso laboral. Este mensaje surge como una respuesta al caso legal entre Blake Lively y el director Justin Baldoni, relacionado con el rodaje de la película 'It Ends With Us'.

En su video, Beckinsale expresó solidaridad con Lively, quien presentó una denuncia de 80 páginas contra Baldoni, alegando conductas inapropiadas y una campaña de desprestigio.

Baldoni, por su parte, ha negado las acusaciones y planea presentar una contrademanda. La disputa ha generado un debate amplio en la industria, obteniendo el apoyo de figuras como Amy Schumer, America Ferrera, Amber Heard y Colleen Hoover, autora del libro en el que se basa la película.

Beckinsale relató episodios perturbadores de su carrera, comenzando por una experiencia a los 18 años, cuando un miembro del equipo de producción la tocó de forma inapropiada. Al buscar apoyo, se encontró con respuestas de negación por parte de colegas femeninas: “Me dijeron: ‘No, no te ha sucedido’”, recordó.

La actriz también denunció incidentes en escenas de peleas, donde sufrió lesiones documentadas con resonancias magnéticas, y señaló que algunos coprotagonistas masculinos utilizan estas situaciones para “dañar legalmente a una mujer”. En lugar de apoyo, indicó que fue culpada y marginada tras manifestar sus preocupaciones.

Otro caso impactante ocurrió durante una producción en la que un compañero de reparto, en estado de embriaguez y sin aprenderse sus líneas, retrasó el rodaje, impidiendo que Beckinsale viera a su hija. Aunque expresó empatía por la situación personal del actor, criticó la respuesta del estudio, que solo le ofreció una bicicleta para pasar el tiempo de espera.

Beckinsale también abordó las exigencias físicas y emocionales impuestas por la industria. Reveló que fue sometida a dietas estrictas que afectaron su salud al punto de detener su menstruación. En otra ocasión, se le obligó a participar en una sesión fotográfica apenas un día después de sufrir un aborto espontáneo, bajo la amenaza de una demanda.

En su extenso epígrafe, Beckinsale enfatizó cómo las denuncias de abusos son frecuentemente minimizadas o utilizadas para estigmatizar a las víctimas: “Quejarse de los abusos no debería generar más abusos, especialmente en el trabajo, donde debería haber una protección inviolable”. Asimismo, instó a la industria a tomar responsabilidad colectiva para erradicar estos comportamientos.

