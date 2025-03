Karla Sofía Gascón asegura que sufrió trauma mental tras revelación de sus tuits

Karla Sofía Gascón, actriz nominada a los Premios Oscar por su papel en 'Emilia Pérez', ha reflexionado sobre los cuestionables tuits que se descubrieron en plena carrera a los más importantes premios del cine.

Gascón aseguró que la controversia llegó a afectar de sobremanera su salud mental y que incluso pasó por su mente lo 'impensable'.

La actriz comentó que se arrepiente de los mensajes en X y pidió perdón a todos a quienes ha ofendido.

La primera mujer trans en ser nominada a los Oscar, expresó que está dispuesta a escuchar para no repetir los mismos errores. Además, advirtió que se crearon varias cuentas falsas con su nombre para añadir más confusión.

Gascón asistió a los Premios Oscar y el presentador Conan O'Brien bromeó sobre sus tuits racistas.

La actriz refirió que en estos últimos tiempos tuvo los pensamientos más oscuros que habría pensado en toda su vida.

“Ahora que la tormenta se está calmando un poco y lo peor ya pasó (o eso espero) empiezo a ver con claridad lo que he aprendido. Las ofensas no se pueden borrar con más ofensas y los errores no pueden limpiar otros errores, sobre todo cuando la mentira y la falsedad proliferan por todas partes y lo único que me envían de vuelta es rabia, acoso y hasta amenazas de muerte”, detalló.

