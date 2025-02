Karla Sofía Gascón rompió su silencio: "Ellos ya ganaron. Han conseguido su objetivo. Manchar"

La actriz Karla Sofía Gascón rompió su silencio tras la ola de críticas que generó la revelación de una serie de tuits que publicó hace años, que han sido considerados racistas, xenófobos y hasta homofóbicos, que obligaron a que desactivara su cuenta.

A través de Instagram, Gascón publicó un extenso mensaje en el que nuevamente pide disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por sus comentarios, pero resaltó que como 'Emilia Pérez', su personaje en la cinta nominada a los premios Oscar, ella también puede cambiar para mejor.

"Lo primero que me gustaría hacer es pedir mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido mal por mi forma de expresarme en cualquier etapa de mi vida. Tengo muchas cosas que aprender en este mundo, las formas son mi defecto principal.

La vida me ha enseñado algo que nunca quise aprender: me queda claro que por mucho que tu mensaje sea uno, sin utilizar las palabras correctas, se convierte en otro", empieza su mensaje.

"He pasado de vivir una vida normal a una vida en lo más alto de mi profesión en tan solo seis meses, ahora mi responsabilidad es muy grande porque mi voz no solo me pertenece a mí sino a muchas personas que se sienten representadas y esperanzadas conmigo", agrega.

En otra parte del mensaje, la actriz menciona los tuits que se han venido ventilando en las redes sociales han sido sacados de contexto para "mancharla" y que no reflejan quien ella es en realidad y lo mucho que ha cambiado desde entonces.

"Reconozco, entre lagrimas, que ellos ya ganaron, han conseguido su objetivo, manchar, con mentiras o cosas sacadas de contexto mi existencia. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista (se sorprenderán cuando descubran que una de las personas más importantes en mi vida actual y que más quiero es musulmana) ni ninguna de las cosas por las que me han juzgado y condenado sin juicio y sin opción a explicar su verdadera intención; siempre he luchado por una sociedad más justa y por un mundo de libertad, de paz y de amor. Jamás apoyaré las guerras, el extremismo religioso o la opresión de las razas y los pueblos", refiere.

Esta situación ha llevado a que la actriz no se presentara en algunos eventos de promoción de la película 'Emilia Pérez', principalmente en Londres, en donde su compañera de reparto, Zoe Saldaña, expresó su pesar por los comentarios de Gascón y aclaró que no los apoya.

