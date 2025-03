Karla Sofía Gascón responde así a la burla del presentador del Oscar por sus tuis racistas

Karla Sofía Gascón, protagonista de la polémica 'Emilia Pérez', ha generado revuelo en las redes sociales tras su paso por la gala de los Oscar. La actriz aprovechó sus plataformas digitales para expresar su particular visión de la ceremonia, destacando la labor del presentador y compartiendo una experiencia inusual.

En una publicación de Instagram, Gascón elogió al presentador Conan O'Brien, quien se burló de ella por sus mesajes del pasado en X. Pero hizo un guiño y lo comparó con el comediante Jimmy Kimmel.

“Karla, si vas a tuitear sobre el Oscar mi nombre es Jimmy Kimmel”, dijo, provocando las carcajadas del público. Karla Sofía, sentada en su butaca, hizo un gesto de agradecimiento juntando las manos.

Y la española de 52 años siguió el juego en su mensaje.

"Gracias a los miembros de la Academia por la nominación como mejor actriz protagonista, por la invitación a la gala; me gustó mucho, muy entretenida y divertida, especialmente su fabuloso presentador Jimmy Kimmel, es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O’Brien", escribió.

Durante la ceremonia, Conan O'Brien bromeó sobre las publicaciones de Gascón, que habían resurgido en internet y generaron debate durante la campaña al Oscar.

La nominación de Gascón, como se sabe, se vio empañada por sus tuits racistas y xenófobos

Además de sus comentarios sobre la gala, Gascón compartió en sus historias de Instagram una anécdota peculiar. La actriz relató que, tras recibir regalos por su nominación, consumió una bolsa de chips y un refresco de limón.

Poco después, comenzó a sentirse mareada y preocupada. Tras revisar los ingredientes de los productos, descubrió que el refresco contenía cannabis. "Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos muy bonitos", compartió la primera mujer trans en ser nominada al Oscar.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO