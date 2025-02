Karla Sofía Gascón pide disculpas: "Espero que mi silencio ayude a apreciar la película"

Le quiere poner paños fríos al asunto. Luego del escándalo que ha rodeado a la cinta 'Emilia Pérez' y, en especial, a la actriz transgénero Karla Sofía Gascón, parece que las aguas se están calmando a menos de un mes de los Premios Oscar, donde la película está nominada en 13 categorías.

Gascón se ha pronunciado mediante sus redes sociales tratando de darle fin a la polémica, asegurando que guardará silencio lo que resta de la campaña. Esto luego de que saliera a la luz varios tuits de la actriz en el pasado, donde lanzó duros comentarios a la comunidad musulmana, George Floyd e incluso criticando la diversidad en los Oscar.

Estos comentarios rápidamente hicieron eco en redes sociales y empeoró con las propias declaraciones de Gascón, haciendo que incluso su candidatura al Oscar quede en entredicho.

Luego de que Netflix decidiera quitar a Gascón de su sprint final en la campaña por los Oscar y que incluso el director de la película que protagoniza, Jacques Audiard, la acusara de "hacerse la víctima", la actriz realizó una, presuntamente, última declaración en redes.

“Tras la entrevista a Jacques he decidido, por la película, por Jacques, por el reparto, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que hemos vivido todos juntos, dejar que la obra hable por sí misma, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y a la diferencia. Pido sinceras disculpas a todos los que se han sentido heridos por el camino”, señaló.

Este es el aparente último intento de zanjar la polémica que se desató tras las nominaciones al Oscar de la cinta que protagoniza. Gascón dio una entrevista a CNN en el que intentó justificarse tras conocer la gravedad de sus comentarios en sus redes sociales años atrás.

"Ni Selena ni Zoe pueden apoyar ningún tipo de palabra o retórica que pueda ser confundida o que alguien pueda pensar que soy racista o he dicho algo contra los derechos humanos, es obvio. Les he explicado, todo mi equipo sabe la persona que soy. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas", había expresado con anterioridad.

Lejos de calmar la situación, esto causó aún más controversia e incluso incomodidad en sus compañeros de reparto en la cinta y, por supuesto, a los fans de cada uno de ellos.

