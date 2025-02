Karla Sofía Gascón, entre lágrimas, responde a tuis racistas y dice que no renunciará a nominación al Oscar (VIDEO)

En medio de los infames tuits que revelan racismo, xenofobia e intolerancia, Karla Sofía Gascón -la protagonista de la polémica película 'Emilia Pérez' que tiene 13 nominaciones al Oscar, ofreció una entrevista a CNN, donde entre lágrimas intentó aclarar sus mensajes ofensivos en X.

"No puedo retirarme de una candidatura al Oscar porque no he cometido ningún delito ni tampoco he herido a nadie”, dijo la actriz española ante las cámaras de la CNN en su primera entrevista tras el escándalo que sus publicaciones del pasado en X causaron.

“Ni soy racista ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer a los demás que yo soy”, aseveró en diálogo con el periodista Juan Carlos Arciniegas, quien fue bastante amable con la española, la primera mujer trans en ser nominada al Oscar en la categoría Mejor Actriz.

En una explicación confusa sobre los orígenes de esos mensajes -donde trató de decir que respondían a su habitual sarcasmo e ironía ante una realidad que deploraba y puntualizar que a veces escribía en tercera persona-, Karla Sofía Gascón

“Mis más sinceras disculpas” a todas las personas que puedan “haberse sentido ofendidas”, afirmó la actriz. Sus palabras no fueron bien recibidas en las redes sociales, donde se esperaba quizás un arrepentimiento contundente.

La actriz explicó a la CNN que no “reconocía” algunos de sus viejos mensajes.

Karla Sofía Gascón fue consultada sobre un mensaje que escribió en 2022, donde señaló que Selena Gómez era una "rata rica que se hace la pobre desgraciada”. La actriz negó haber escrito ese tuit y aseguró que había conversado con Selena, quien la había respaldado y creía en ella.

SE VICTIMIZÓ

La cuestionada artista insistió en que sus palabras se han sacado “de contexto”: “Está claro que hay algo muy oscuro detrás”.

“He sido juzgada, condenada, sacrificada, crucificada y lapidada sin un juicio y sin opción de defenderme... Como miembro de una comunidad marginalizada, conozco demasiado bien este sufrimiento y lamento haber causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará frente a la oscuridad”, dijo en la entrevista.

Llorando, la actriz de 52 años destacó que tiene el apoyo de su hija y de su esposa, de origen musulman.

NO PIENSA PEDIR PERDÓN

Horas después de la entrevista, Karla Sofía Gascón usó su cuenta en Instagram para subrayar que sus mensajes en X eran un chiste exagerado y que no se habían examinado correctamente los mensajes.

La cuenta en X de la protanista de 'Emilia Pérez' sigue cerrada. Al parecer, no piensa reactivarla.

"No puedo creer que alguien pueda pensar que alguna vez en mi vida he ensalzado la figura de ningún dictador o el nazismo, cuando precisamente no paro de denunciar que tengamos cuidado porque estamos regresando a esos tiempos oscuros con las personas que copian sus comportamientos", escribió.

"Jamás voy a pedir perdón porque es mentira, y vosotros que me conocéis me habéis juzgado sin preguntarme y sin opción a defenderme", destacó e insistió: "Tengo muchas cosas que mejorar en este mundo, mi forma de expresarme una de ellas, PERO NO VOY A PEDIR PERDÓN POR ALGO QUE NO SOY. JAMÁS. Soy responsable de lo que siento y digo, no de lo que los demás piensan que siento y digo, ni de lo que los demás interpreten de lo que digo".

