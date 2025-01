Karla Sofía Gascón hace historia: podría ser la primera actriz trans en ganar un Oscar

A los 52 años, Karla Sofía Gascón no puede estar más feliz.

A pesar de las críticas a la película Emilia Pérez -que ha generado un aluvión de críticas- y de los comentarios transfóbicos que han inundado las redes sociales, este jueves recibió la noticia que más esperaba: está nominada al Oscar como mejor actriz por el filme que ha sido deplorado en México por supuestamente contar una historia que aborda la situación del narco, sus víctimas y los desaparecidos de una manera light.

Karla Sofía Gascón encontró en Emilia Pérez el papel más importante de su carrera artística. Inés García- Belaunde Bedoya, quien hizo la reseña de la película para Perú21, comenta para esta nota que la actuación de la española es destacaba sin llegar a ser brillante. Pero en el papel protagónico se luce y demuestra que se ha preparado para el personaje.

Tras una carrera en televisión desarrollada principalmente en España y México -sin mayores luces-, en 2013 participó en Nosotros los Nobles de Gary Alazraki, que se convirtió en la película más taquillera de la historia de México. En ese momento Karla Sofía Gascón era Carlos Gascó, su participación tampoco fue deslumbrante.

Y luego de continuar participando en distintas series y películas, Carlos desapareció para regresar como Karla Sofía. Hizo su proceso de transición, el cual no fue sencillo. Incluso, ideas suicidas pasaron por su mente. El apoyo de su familia fue clave para reponerse, fortalecerse y llenarse de valentía para lo que pudiera venir.

Un día, al fin, declaró al mundo que siempre se sintió mujer, y que ahora era realmente feliz. La transfobia, latente en nuestras sociedades, no se hizo esperar. Pero ella le hizo frente, la encaró y no se calló. Con Emilia Pérez, su nombre y su presencia crecieron inmensamente. Una fama inusitada que quizá nunca imaginó.

En su discurso al recibir la Palma de Oro en Cannes en mayo de 2024 adelantó lo que pasaría: “Mañana, seguramente, esta noticia que veis aquí estará llena de comentarios de gente terrible diciendo las mismas cosas de siempre a todas nosotras”. Karla Sofía, que tiene una hija hermosa que la acompaña siempre, no ha decaído con esos comentarios de odio. Y con Los Globos de Oro, donde la película más polémica de los últimos tiempos, nuevamente se habló de Karla Sofía.

A los mensajes de odio, ella respondió con energía. Nunca con resignación.

SU VIDA PERSONAL

Aunque ha sido discreta respecto a su entorno, en sus redes sociales se ha mostrado feliz al lado de su hija.

Se dice -algo que ella no ha querido ni negar ni aceptar- que está actualmente casada con Marisa Gutiérrez.

Juntas crían a una maravillosa niña que ha demostrado sentirse orgullosa de ella.

Hoy, la actriz se ha convertido en un referente de la comunidad LGTB, en especial de las mujeres transgénero, que sufren constante discriminación.

Sin embargo, no le gusta que al mencionar su trabajo se haga énfasis en que es un mujer trans.

"Cuándo hablan de la primera persona trans, de la primera no sé qué, también puedo ser la más alta que ha ganado un premio, no lo sé", le comentó al programa Ventaneando.

En un mundo de etiquetas, Karla preferiría que se omita a cada instante su identidad de género.

Es importante, dice, que los adjetivos se utilicen de la manera correcta y no para despertar el morbo.

"Entonces al final estos de los adjetivos si se utilizan de la manera en la que se tienen que utilizar que es como para ensalzar los logros de una minoría que está realmente despreciada por la sociedad. Vamos bien. Si queremos utilizarlo como morbo o como interés para calcar la atención del espectador, creo que es feo".

"Creo que sí, es un logro mío personal por mi trabajo, a mí no me dan ningún premio, ni me van a aplaudir por mi corte de pelo, ni por mi color de piel, ni nada por el estilo, sino por mi trabajo", afirma.

Y agrega: "Es obvio que hay unas personas que se sientan representadas conmigo, pero que son muchísimas, no solamente son la minoría más odiada que puedo representar, que en verdad ojalá en algún momento deje de ser un una minoría que está despreciada y pase a ser como cualquier otra persona".

La actriz quiere representar a los seres humanos auténticos, a las personas sensibles, a las que saben luchar.

