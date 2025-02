Karla Sofía Gascón arremetió contra Wendy Guevara: "No le hizo un favor a la comunidad"

Karla Sofía Gascón, protagonista de la película 'Emilia Pérez', sigue en el centro de la controversia debido a antiguas declaraciones en redes sociales.

Ahora, usuarios en X (antes Twitter) revisaron su historial de publicaciones y encontraron comentarios polémicos de 2023 en las que se pronunciaba en contra de Wendy Guevara, influencer y ganadora de "La casa de los famosos México".

En agosto de 2023, poco después de que Wendy Guevara se coronara campeona del reality show, Gascón expresó su desinterés por el programa y por la creador de contenidos.

"Me importa un pimiento quién gane 'La casa de los famosos', 'La casa del Oxxo', 'La tienda de los famosos', como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy...", escribió en X.

Además, criticó el tratamiento mediático que recibió Guevara, señalando que algunos sectores la presentaban como un ícono de la comunidad trans.

"Estoy hasta la madr* del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT trans de ciertos personajes y medios para obtener relevancia", afirmó.

Asimismo, enfatizó que no se identificaba con Wendy Guevara ni con figuras similares. "No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo. No le hizo un favor a la comunidad, sino todo lo contrario", sentenció.

