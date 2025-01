Kany García llega al Perú para ofrecer concierto este 10 de mayo

Una de las cantautoras más importantes de habla hispana llega al Perú: la puertorriqueña Kany García ofrecerá un concierto en el Coliseo Dibós, en San Borja, este 10 de mayo.

Kany García, nacida en Toa Baja, Puerto Rico, ha brillado en los últimos años por las poderosas letras de sus canciones, su impecable talento musical y su constante defensa de la comunidad LGTBIQ.

La puertorriqueña siempre tuvo una pasión clara: la música. Sin embargo, su camino no fue fácil. Desde pequeña soñaba con escenarios y grandes audiencias, pero la vida le presentó numerosos desafíos. Un accidente automovilístico a los 20 años casi termina con su vida y sus sueños. Durante meses, luchó contra el dolor físico y emocional, mientras los médicos dudaban de que pudiera retomar su vida normal, y mucho menos su carrera musical. Pero renació y comenzó una carrera imparable que a los 42 años la ha consolidado como una voz importante en la escena mundial.

Kany García, de 42 años, ha ganado numerosos premios, entre ellos los reconocidos Grammy. En la 25ª edición de los Latin Grammy en 2024, recibió dos premios por mejor álbum y mejor canción de cantatautora por su más reciente producción llamada García.

Kany García ha colaborado con diversos artistas a lo largo de su carrera, enriqueciendo su repertorio con una variedad de estilos y géneros. Se ha lucido con Camilo, Carla Morrison, Mon Laferte, Christian Nodal, Carín León, Alejandro Sanz.

VIVIR SIN MIEDO

Kany García es una voz activa en favor de la comunidad LGBTIQ. En 2016, compartió públicamente su orientación sexual al publicar una foto en redes sociales junto a su pareja, acompañada del mensaje: "Les comparto una foto bien especial con esta mujer extraordinaria que me ha robado el corazón, que me hace feliz y que suma a mi vida. Porque creo que lo bueno no se esconde sino que se comparte. Porque si algo no sufre de pecado es el amor y porque al final del camino quiero mirarme de frente y abrazarme sabiendo que en mi vida siempre me fui fiel."

Desde entonces, Kany ha utilizado diversas plataformas para abogar por la igualdad y la aceptación. En los Premios Juventud 2022, al recibir el reconocimiento como 'Agente de Cambio', expresó: "Esto que tengo de frente (micrófono) tiene un valor incalculable para recordarle a cada mujer, a cada niña que me está viendo que no merecemos vivir con miedo y que dejemos de normalizar lo que se normaliza (...) Que los gobiernos están para servirnos y no para arrestarnos derechos. (...) No puedo evitar reconocer que esto que vivo no es la realidad de toda mujer lesbiana, bisexual, latina o puertorriqueña."

Kany también ha compartido su deseo de que las nuevas generaciones vivan sin miedo, afirmando: "Si volviera a nacer... Quiero tomarle la mano a mi esposa y hacer camino".

Kany García está casada con Jocelyn Trochez, una reconocida entrenadora personal con estudios en psicología y salud mental. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2019 en una ceremonia privada en Puerto Rico, tras más de cinco años de relación.

Imagen Kany y su esposa. Foto: Instagram.

Jocelyn Trochez ha sido un apoyo fundamental en la vida de Kany, y juntas han compartido momentos significativos tanto en lo personal como en lo profesional.

La cantante de temas como 'Confieso', 'Alguien' o 'DPM' está comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres y ha denunciado la violencia de género de manera constante.

Kany ha utilizado su música y su presencia en los medios para concienciar sobre estos temas y promover la igualdad de género, y los derechos humanos.

Además, ha participado activamente en diversas acciones contra la corrupción en su país.

DATO:



La preventa de las entradas está disponible desde el 28 de enero en la web de Joinnus.

