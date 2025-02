Kany García comparte tierno mensaje por San Valentín a su esposa

La cantante puertorriqueña Kany García compartió un emotivo mensaje para su esposa Jocelyn Trochez por el Día de San Valentín.

"Ahí estabas tú e hice lo único que me apetecía... Amarte completa! rota, pegada, tejidita a mano... y es que esto de quererte me lo haces fácil chinita mía, tuya que mía la verdad y eso es una maravilla! Feliz día del Amor! Bastante falta que le hace al 🌏", escribió Kany en Instagram, donde compartió fotos al lado de Trochez y su mascota.

Kany García, de 42 años, llegará al Perú el próximo 20 de mayo para ofrecer un concierto en el Coliseo Dibós, en San Borja.

La ganadora de numerosos premios Grammy es una voz activa en favor de la comunidad LGBTIQ. En 2016, compartió públicamente su orientación sexual al publicar una foto en redes sociales junto a su pareja, acompañada del mensaje: "Les comparto una foto bien especial con esta mujer extraordinaria que me ha robado el corazón, que me hace feliz y que suma a mi vida. Porque creo que lo bueno no se esconde sino que se comparte. Porque si algo no sufre de pecado es el amor y porque al final del camino quiero mirarme de frente y abrazarme sabiendo que en mi vida siempre me fui fiel".

Desde entonces, Kany y Jocelyn son inseparables. Se casaron en 2019 y mantienen su relación a vista de sus miles de seguidores.

Kany ha utilizado su música y su presencia en los medios para concienciar sobre la libertad de amar, promover la igualdad de género, y los derechos humanos.



