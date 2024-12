Justin Baldoni habría sido DESPEDIDO de agencia tras la demanda de Blake Lively

El actor Justin Baldoni habrá sido despedido de una agencia de talentos tras la demanda en su contra liderada por Blake Lively, quien lo acusa de haberla acosado sexualmente y hostigado laboralmente durante la grabación de la película 'Romper el círculo'.

Por ello, la agencia William Morris Endeavor (WME), que representaba a Baldoni, decidió terminar con su relación laboral con el coprotagonista de la cinta, según informó The Hollywood Reporter.

Hasta ahora, WME no ha compartido un comunicado oficial sobre su decisión. Sin embargo, ya le habrían informado sobre su separación debido a que no sus contratistas no quieren verse vistos perjudicados por el escándalo.

Recordemos que Lively presentó la demanda ante el Departamento de Derechos Civiles de California, asegurando que Baldoni improvisó besos no consentidos durante el rodaje y realizó comentarios explícitos sobre su vida sexual, incluidos encuentros presuntamente no consensuados.

Además, declaró que algunos trabajadores de Wayfarer Studios idearon una "campaña de desprestigio" en su contra, lo que hizo que los cibernautas escribieran una ola de críticas contra ella.

