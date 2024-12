Jennifer Lopez descansará del amor en medio de su divorcio de Ben Affleck: "Fue un año bastante intenso"

La artista internacional Jennifer Lopez volvió a hablar sobre las relaciones en medio de su separación de Ben Affleck. La popular 'Diva del Bronx' confiesa que ahora prefiere darse una pausa en el amor y dedicarse a su familia.

"Todos hemos estado en relaciones complicadas en nuestras vidas así que todos entendemos eso hasta un punto, cuando estás en un lugar donde dices: 'esto no se siente correcto, esto no se siente bien, esto se siente un poco raro, esto se siente un poco abusivo'. Todos podemos identificarnos con eso o entender eso de alguna manera", dijo Jennifer Lopez en conversación con The Guardian.

"Las relaciones son complicadas", concluyó la actriz y cantante, quien el pasado 20 de agosto le pidió el divorcio a su expareja Ben Affleck en medio de rumores de infidelidad por parte del actor.

Prefiere enfocarse en su familia

"Fue un año bastante intenso para mí y lo que más quiero es pasar tiempo con mis hijos y mi familia", comentó sobre sus planes navideños para la revista People.

Ben Affleck sigue su vida sin Jennifer:

El actor de 52 años, Ben Affleck pasó el Día de Acción de Gracias junto a su exesposa y madre de sus hijos, la actriz Jennifer Garner.

