Jennifer López y Ben Affleck están oficialmente divorciados tras dos años de matrimonio

El romance entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, que revivió la ilusión de muchos, ha llegado a su fin de manera oficial. Según documentos judiciales obtenidos por diversos medios estadounidenses, el divorcio entre la cantante y el actor sec concretó este 6 de enero.

La solicitud de divorcio fue presentada por López el 20 de agosto, una fecha que coincide con el aniversario de la gran celebración de su boda en 2022 en Georgia, donde festejaron con amigos y familiares.

Sin embargo, la historia de amor de "Bennifer" tuvo un nuevo comienzo en 2021, culminando en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022.

En la demanda de divorcio, presentada ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, López citó "diferencias irreconciliables" y especificó que la separación física había comenzado el 26 de abril de 2024.

Los documentos también revelan que ambas partes renunciaron a la manutención conyugal y acordaron dividir los gastos legales. La división de los bienes matrimoniales aún está en proceso de definición. Además, López solicitó legalmente la restitución de su nombre de soltera: Jennifer Lynn López.

En una entrevista con Interview Magazine publicada en octubre, López se mostró positiva sobre su nueva etapa de soltería. "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí", declaró la intérprete de "Let's Get Loud".

Tras la separación, Affleck, de 52 años, se mudó de la mansión que compartía con López. Inicialmente, alquiló una propiedad cercana a la residencia de sus tres hijos con Jennifer Garner, y posteriormente adquirió una nueva vivienda.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO