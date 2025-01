Jennifer Garner devastada: su mejor amiga murió en incendios en Los Ángeles

La actriz Jennifer Garner está de luto y devastada tras la muerte de una amiga cercana, quien perdió la vida en los recientes incendios en Los Ángeles.

La actriz, conocida por su papel en 13 Going on 30, compartió su dolor a través de una entrevista para MSNBC en la que confesó que su amiga no logró evacuar a tiempo una de las zonas afectadas por el fuego.

"He perdido a una amiga, pero por nuestra iglesia, siento que no debo hablar de ella todavía. Pero sí, he perdido a una amiga a quien no le dio tiempo salir", expresó.

La artista de 52 años -que fue esposa de Ben Affleck con quien tiene 3 hijos- comentó cómo ha visto a sus familiares y seres cercanos luego de que muchos de ellos perdieran todo su patrimonio.

"Hoy nada de eso está, tan solo el dolor inmenso del horror vivido. Mi corazón sangra por mis amigos. Hay 5,000 viviendas perdidas. Puedo escribir una lista de 100 amigos que han perdido sus casas. Me siento hasta culpable de poder caminar en la mía. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo ofrecer?", dijo.

Jennifer Garner también ofreció apoyo a Ben, quien tuvo que abandonar su casa por los incendios. El actor se refugió en la casa de la madre de sus hijos.

