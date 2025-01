Jaime Bayly revela preocupante bulto en el abdomen: "Mi hija tiene trece años. No quiero dejarla tan pronto"

Jaime Bayly ha causado preocupación entre sus seres queridos tras revelar la presencia de un bulto en su abdomen. La noticia ha generado inquietud en su esposa, Silvia Núñez del Arco, quien teme que pueda tratarse de una condición médica seria, posiblemente un tumor, que requiera atención profesional.

Bayly describe el bulto como una protuberancia del tamaño de una pelota de golf o de ping-pong, que no le causa dolor alguno. “Es meramente decorativa”, bromeó el recordado conductor. Sin embargo, la aparente ligereza con la que Bayly aborda el tema contrasta con la preocupación de su esposa.

El periodista, conocido por su escepticismo hacia la medicina, confesó no ser partidario de los chequeos médicos. “Yo no creo en los chequeos médicos porque no creo en los médicos. Mi experiencia con los médicos ha sido fatal. Siempre me ha parecido que exageraban las cosas para sacarme dinero”, declaró.

Bayly incluso minimiza la importancia del bulto, atribuyéndolo a una acumulación de grasa producto de su afición por los dulces. “Lo más probable es que sea pura grasa hecha de chocolates y dulce de leche”, afirmó en su columna en El Comercio.

No obstante, un factor que añade mayor inquietud a la situación es la historia familiar de Bayly. El escritor recordó que su padre presentó un bulto similar a los 70 años, diagnosticado posteriormente como el cáncer que le causó la muerte un año después. Además, mencionó que tanto su hermana como un tío fallecieron a causa de cáncer de pulmón, lo que intensifica el temor de su esposa.

La preocupación de Silvia Núñez del Arco se centra principalmente en el bienestar de la hija que tienen en común. “Ella me dijo: ‘No te puedes morir todavía. Tu hija te necesita diez años más’”, reveló Bayly, de 69 años, evidenciando el impacto emocional que la situación ha generado en su entorno familiar.

A pesar de la insistencia de su esposa y el peso de los antecedentes familiares, Bayly se muestra reacio a someterse a una revisión médica. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de acceder a un chequeo como “último recurso” ante la insistencia de sus familiares.

“Mi hija tiene trece años. No quiero dejarla tan pronto. Quiero verla florecer. Quiero acompañarla unos años más. Tengo dos hijas mayores, pero ellas ya no me necesitan. Muy raramente responden mis correos. Por lo general, me escriben por alguna cuestión monetaria (…) Supongo que al final me rendiré e iré con mi esposa a que me hagan un chequeo médico. De momento, trato de ganar tiempo", concluyó Bayly, dejando entrever una eventual aceptación a someterse a exámenes médicos ante la presión familiar y el deseo de acompañar a su hija.

