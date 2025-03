Karla Sofía Gascón quizás estaba preparada para que el domingo no fuera su mejor noche, pero no se esperaba las burlas públicas por sus ofensivos tuits que desbarataron una carrera que parecía en ascenso tras las múltiples nominaciones de la película 'Emilia Pérez', la cual protagonizó. La española no se llevó la estatuilla a Mejor Actriz en los Premios Oscar y el presentador de la ceremonia tuvo la ocurrencia de ironizar con sus mensajes en X.

La española de 52 años decidió no pasar por la alfombra roja de los Premios Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles en su afán de evitar notoriedad. Mientras cruzaba rauda, las cámaras la enfocaron con una actitud incómoda y en redes sociales le llovían insultos.

Durante los primeros minutos de la ceremonia, la actriz -la primera mujer trans en ser nominada a Mejor Actriz en los Oscar- fue el blanco de Conan O'Brien, presentador de la 97ª edición de la Academia.

“Karla, si vas a tuitear sobre el Oscar mi nombre es Jimmy Kimmel”, dijo, provocando las carcajadas del público. Karla Sofía, sentada en su butaca, hizo un gesto de agradecimiento juntando las manos.

Como parte de su discurso de bienvenida, el comediante hizo una alusión a la película Anora y a las polémicas mediáticas que ha enfrentado Karla Sofía en su carrera rumbo a los Oscar.

“En la película Anora se usó la palabra ‘fuck’ más de 300 veces en un solo diálogo, eso es más de la cantidad de veces que la dijo el publicista de Karla Sofía Gascón”, expresó el presentador, desatando las risas de los presentes en la ceremonia.

La española se mantuvo a prudente distancia del equipo de 'Emilia Pérez'. Sin embargo, llegó a saludar a Selena Gómez. No ocurrió lo mismo con Zoe Saldaña, quien se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, quien agradeció a sus compañeros de trabajo, pero evitó mencionar a Karla Sofía.

Imagen Karla Sofía saludando a Selena Gómez durante los Oscar. Foto: AFP.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO