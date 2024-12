Hija de Dulce se reconcilia con su madre tras la muerte de la cantante: "No paro de llorar"

La muerte a veces acaba con las heridas. La cantante Dulce, una de las voces más emblemáticas de México, falleció el 25 de diciembre y su hija permaneció en silencio, incluso no llegó a los funerales. Se sabía que tenían diferencias y que estaban alejadas.

Esta distancia causó un profundo dolor en Dulce, quien siempre guardó reserva sobre el tema. Incluso, sus amigos más cercanos han comentado que el alejamiento con su hija la llegó a deprimir.

Romina Mircoli finalmente rompió el silencio tras la muerte de la artista -que tenía 69 años- por complicaciones derivadas de una neumonía y problemas en los pulmones que habrían derivado en un cáncer.

Mircoli se acercó a su madre durante las semanas que pasó en el hospital.

Se ha mencionado que Romina se oponía a las parejas románticas de su madre, lo que generaba conflictos entre ambas.

Pero en un emotivo mensaje publicado la madrugada del viernes 27 de diciembre, Romina expresó su dolor y gratitud por haber tenido a su madre. "No tengo en mi corazón más que agradecimiento a Dios, no pude haber tenido mejor mamá, sé que hoy no paro de llorar y quizá no pare nunca, pero en estos difíciles momentos, solo puedo decir gracias", escribió.

"Tú me creaste y vivirás en mí, como vivirás a través de mi hijo, que tiene tus mismos ojitos", agregó Romina, refiriéndose a su nieto Leonardo.

La decisión de Romina de no realizar un funeral tradicional para su madre generó controversia y especulaciones sobre la relación entre ambas. La artista no ha recibido un homenaje a la altura de su brillante trayectoria.

Según Guillermo Rebolledo, expareja sentimental de Dulce, ninguno de los familiares se presentó en la funeraria para acompañar los restos de la cantante. Guillermo explicó que la familia se mantuvo muy reservada y que no se ofreció más información al respecto.

Los conductores de Ventaneando confirmaron que los restos de Dulce fueron cremados y resguardados en la funeraria hasta que se organizaran los planes para su despedida pública

Y al final se hizo una misa en la Basílica de Guadalupe para honrar la memoria de la cantante. Las cenizas de Dulce serán trasladadas al recinto religioso, donde sus seguidores, amigos cercanos y colegas podrán rendirle tributo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO