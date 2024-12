Hija de Daddy Yankee rompe su silencio tras conflicto legal de sus padres: "No han sido días fáciles"

La separación de Daddy Yankee y Mireddys González, tras tres décadas de matrimonio, ha tomado un giro inesperado con acusaciones legales de por medio. En medio de este difícil proceso, su hija Jesaaelys Ayala ha decidido romper el silencio.

A principios de diciembre se anunció la separación de Daddy Yankee y Mireddys González, quienes compartieron 30 años de matrimonio. Sin embargo, la ruptura se ha complicado debido a un conflicto legal en el que el cantante acusa a su exesposa y a su excuñada de realizar transferencias no autorizadas por un monto de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas.

Ante ello, el pasado 20 de diciembre, se llevó a cabo una audiencia en el Centro Judicial de San Juan, donde se llegó a un acuerdo entre las partes.

Jesaaelys asistió acompañada de su madre y sus hermanos, Yamilet y Jeremy Ayala. La presencia de Jesaaelys generó diversas reacciones entre sus seguidores.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Jesaaelys compartió sus sentimientos sobre este difícil momento, especialmente durante las festividades de fin de año.

"No han sido días fáciles ni las mejores Navidades... todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada. Estas semanas han sido de mucho aprendizaje... ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches", escribió la joven en su cuenta de Instagram.

La hija de Daddy Yankee expresó en redes sociales que ha sido un periodo complicado, especialmente durante las Navidades, debido a la información distorsionada que circula sobre la situación.

Además, Jesaaelys agradeció el apoyo de sus seguidores y respondió a las críticas: "Gracias a todos los que me siguen por mi contenido ¡Los amo! A los que no, pues sigan comentando con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean", añadió.

