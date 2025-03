'Harry Potter': Paapa Essiedu será Severus Snape

¡Grandes novedades! La serie de Harry Potter está confirmando nuevos actores para su elenco.

Hace pocos días se informó que John Lithgow ('Cónclave') será Albus Dumbledore, el director de la escuela de la magia, Ahora, ha surgido un nuevo actor para el personaje clásico de Severus Snape. Se trata de Paapa Essiedu.

Paapa Essiedu es un actor británico de 34 años, que ha trabajado tanto en la televisión como el teatro y el cine. Por su participación en la serie 'I May Destroy You', de Michaela Coel, fue nominado a los premios Emmy y BAFTA TV. También ha figurado en producciones como 'The Lazarus Project' o 'Black Doves', y la película 'The Outrun'. También interpretó a Hamlet en el teatro.

La productora de la serie, Francesca Gardiner, explicó en un evento que la serie respetaría las edades de los personajes en los libros.

Snape, al inicio de la saga, tiene cerca de 31 años, y Essiedu tiene 34 años, por lo que la selección no está tan alejada del personaje. Esto a diferencia del actor de las películas, Alan Rickman, que tenía 55 años cuando interpretó al profesor en la primera cinta, 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

Se espera que la serie HBO MAX de 'Harry Potter' se estrene entre finales de 2026 y principios de 2027.

