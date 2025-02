Viña del Mar: George Harris, comediante venezolano, se retira tras abucheos del público | VIDEOS

No lo recibieron bien. George Harris, un conocido comediante venezolano, se subió representando a su país en el escenario de Viña del Mar; sin embargo, el público chileno no reaccionó de la mejor manera.

Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, conductores de Viña 2025, lo presentaron como un humorista con 20 años de trayectoria, con éxito en Estados Unidos y en "escenarios realmente gigantescos". Pese a esta introducción, los asistentes pifiaron desde antes que el invitado ingrese.

"Buenas noches, Viña. Qué maravilla, qué emoción tan grande. Gracias de corazón por tenerme aquí. Qué belleza estar esta noche con ustedes. Este es un sueño hecho realidad", dijo Harris al iniciar su presentación.

Su entusiasmo decayó rápidamente cuando los silbidos no dejaron de hacer ruido en la Quinta Vergara.

"No puedo creer que la gente compre una entrada para pitar toda la noche. Se van a quedar sordos" (…) "¿Van a estar toda la noche silbando? No entiendo qué pasó, qué les hice", comentó afligido.

Luego vino lo peor. El público comenzó a pedir que se baje del escenario y se vaya. "Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si quieren que me vaya, me voy", aseguró Harris antes de abandonar el espectáculo.

Después de unos minutos y de tomar agua, regresó al show para comentar: "Me da risa que estén pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. ¡Cállate!". El público venezolano lo aplaudió.

"No quiero insistir en esto porque es luchar contra la marea. Qué lástima que siempre ganen los malos. Llevar un show así es muy complicado", añadió antes de retirarse por segunda vez.

Este incidente ha generado opiniones divididas debido a que algunos consideran que el venezolano hizo bien en responder de esa forma al público chileno y que los asistentes fueron muy duros con el comediante sin tener motivos. Por otro lado, hay quienes comentan que el humorista tuvo una actitud soberbia.

