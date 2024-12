Gal Gadot revela cirugía cerebral de emergencia durante su último embarazo

La actriz israelí Gal Gadot, mejor conocida por su papel como la ‘Mujer Maravilla’, realizó una impactante confesión en sus redes sociales. Gadot reveló que, en febrero de este año, fue sometida a una cirugía cerebral de emergencia debido a un coágulo sanguíneo detectado durante su octavo mes de embarazo.

La estrella de Hollywood, famosa por interpretar a la superheroína, compartió en Instagram que en febrero pasado, mientras cursaba el octavo mes de su cuarto embarazo, le diagnosticaron un coágulo en el cerebro, lo que requirió una intervención quirúrgica urgente.

En su publicación, la exMiss Israel 2004 describió la difícil situación que vivió: “En febrero, durante mi octavo mes de embarazo, me diagnosticaron un enorme coágulo de sangre en mi cerebro. Durante semanas, había soportado dolores de cabeza insoportables que me encerraron en la cama, hasta que finalmente, me sometí a una resonancia que reveló la aterradora verdad"

"En un momento, mi familia y yo nos enfrentamos a lo frágil que puede ser la vida. Fue un duro recordatorio de lo rápido que todo puede cambiar, y en medio de un año difícil, todo lo que quería era aguantar y vivir”, escribió Gadot.

La actriz explicó que sufrió intensos dolores de cabeza durante semanas, lo que la llevó a realizarse una resonancia magnética que reveló la presencia de un coágulo. Este diagnóstico la confrontó con la fragilidad de la vida y la incertidumbre del momento.

Gadot continuó su relato: “Fuimos corriendo al hospital y, en cuestión de horas, me sometieron a una cirugía de emergencia. Mi hija Ori nació durante ese momento de incertidumbre y miedo. Su nombre, que significa "mi luz", no fue elegido por casualidad. Antes de la cirugía, le dije a Jaron (Su esposo) que cuando llegara nuestra hija, ella sería la luz esperándome al final de este túnel. Gracias a un extraordinario equipo de médicos, lo logré y empecé el camino hacia la recuperación. Hoy, estoy completamente curada y lleno de gratitud por la vida que me han devuelto”, expresó la actriz.

Afortunadamente, tanto Gal Gadot como su hija superaron este complicado momento.

Finalmente, Gadot hizo un llamado a la conciencia, especialmente a las mujeres mayores de 30 años: “El viaje me ha enseñado mucho. Primero, es vital escuchar nuestro cuerpo y confiar en lo que nos dice. El dolor, la incomodidad o incluso los cambios sutiles a menudo tienen un significado más profundo, y estar en sintonía con su cuerpo puede salvarle la vida".

"En segundo lugar, la conciencia importa. No tenía idea de que a 3 de cada 100.000 mujeres embarazadas de más de 30 años se les diagnostica TVC (desarrollan un coágulo de sangre en el cerebro). Es muy importante identificarlo pronto porque es tratable. Aunque es raro, es una posibilidad, y saber que existe es el primer paso para abordarla. Compartir esto no es para asustar a nadie sino para empoderar. Si incluso una persona se siente obligada a tomar medidas por su salud debido a esta historia, habrá merecido la pena compartirla”, concluyó.

