Freddie Mercury: Datos biográficos del cantante a 33 años de su muerte

Un 24 de noviembre de 1991, el mundo perdió a una de las figuras más icónicas del rock: Freddie Mercury, el alma y voz inigualable de Queen. Este domingo se cumplen 33 años desde su partida, pero como él mismo cantó, "The Show Must Go On", y en esta nota te dejamos algunos datos sobre su vida.

Freddie nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, como Farrokh Bulsara. Desde pequeño mostró una inclinación artística que podría haber hecho temblar las paredes del Templo Zoroástrico donde cantaba.

Tras pasar su infancia entre Zanzíbar e India, la familia Bulsara se mudó al Reino Unido en los años 60, donde Freddie tomaría un rumbo inesperado.

Para 1970, junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, fundó Queen, una banda que no solo haría historia, sino que la escribiría con letras doradas y riffs inolvidables.

Freddie no solo era un cantante; era un fenómeno. Su carisma en el escenario era magnético, una mezcla de movimientos que desafiaban la física y trajes ajustados. Canciones como Bohemian Rhapsody y We Are the Champions no solo encendieron estadios, sino que demostraron su genio musical y su valentía creativa.

Detrás de los reflectores, sin embargo, se encontraba un hombre tímido, reservado y meticuloso. Mercury analizaba cada presentación para que todo saliera perfecto.

Freddie Mercury no solo rompió moldes en el escenario, sino también en su vida personal. Su bisexualidad, conocida por quienes lo rodeaban, nunca fue un tema público durante su carrera.

