Fallece Marianne Faithfull, cantante y musa de Rolling Stones

La cantante y actriz británica Marianne Faithfull, musa de los Rolling Stones y exnovia de Mick Jagger, falleció el jueves 30 en Londres a los 78 años.

Nació en 1946 en el barrio de Hampstead, Londres. Fue la hija de una bailarina aristócrata astrohúngara, Eva Von Sacher-Masoch y de un oficial de espionaje británico, Glynn Faithfull. Vivió su infancia junto a su madre en un pequeño pueblo. A los 17, se mudó a Londres y trabajaba como cantante en bares, pero llegó a la fama al conocer al mánager de los Rolling Stones, Andrew Oldham.

Lo que la llevó a la fama fue su single debut, 'As Tears Go By', escrita por los Rolling Mick Jagger y Keith Richards, que acabó en el Top 10 de las listas de éxitos del Reino Unido.

En 1965 se casó con John Dumber, a la vez que cargaba consigo a su hijo, pero lo dejó para iniciar una relación de 4 años con Mick Jagger. Por años, Faithfull fue la "musa" de los Rolling Stones, habiendo inspirado canciones como 'Let's spend the night together' o 'Wild horses' y coescribó la letra de 'Sister morphine', en el álbum de Stones Sticky Fingers (1971).

"Sé que me usaban como musa para esas canciones duras sobre la droga. Sabía que me estaban utilizando, pero era por una buena causa", comentó en una entrevista con Classic Rock.

Salió en el cine, en cintas como 'La chica de la motocicleta' (1968), pero su adicción a los estupefacientes la llevó a estar en la cárcel por posesión de drogas. En los 70 intentó suicidarse tras perder la custodia de su hijo.

Volvió a la música con el disco Broken English (1979), que le premiaron en los Premios Grammy por su contenido político. Tras ello, haría 21 álbumes de estudios, tocando diferentes estilos como rock, jazz o blues. Luego, en el 2008, fue nominada al Premio Europeo de Cine por Mejor Actriz por su papel en Irina Palm.

Sus últimos años estuvieron cargados de problemas de salud. En el 2006, tuvo una cirugía tras un diagnóstico de cáncer de mama; luego anunció que tenía hepatitis desde hacía más de una década y, en el 2020, contrajo el covid-19 y estuvo hospitalizada. Desde el 2022 estaba en una residencia de ancianos.

