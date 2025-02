Fallece legendario guitarrista de Kiss en trágico accidente automovilístico

El mundo del rock está de luto. Karl Cochran, mítico guitarrista y colaborador de la icónica banda Kiss, falleció a los 61 años tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico el pasado miércoles 19 de febrero.

La noticia fue confirmada por la agrupación a través de su cuenta oficial en Instagram, donde expresaron su pesar y recordaron la trayectoria del músico.

"Nuestro querido amigo Karl Cochran murió en un accidente de coche el 19 de febrero. Karl era un vocalista y guitarrista extraordinario que sufrió un derrame cerebral masivo pero nunca dejó de luchar para volver. Fue amado por nuestros fans en todo el mundo a través de sus apariciones en todo el mundo", se lee en la publicación, la cual fue acompañada de una fotografía del artista junto a Paul Stanley, uno de los fundadores de Kiss.

Según información proporcionada por el portal My Central Jersey, Cochran viajaba como copiloto en un vehículo conducido por su madre, de 90 años, en Bridgewater, Nueva Jersey. Durante la maniobra de retroceso, el automóvil impactó contra un árbol, provocando que el guitarrista fuese expulsado violentamente del vehículo.

Debido a la gravedad de sus heridas, Cochran fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida poco después de su ingreso. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones del caso, el cual se mantiene en reserva.

¿Quién fue Karl Cochran?

Karl Cochran nació en Nueva Jersey y desde temprana edad mostró inclinación por la música, influenciado por su padre, un reconocido DJ de música funk. Su pasión por el rock se consolidó en 1974, cuando asistió a un concierto de Kiss en el Madison Square Garden, experiencia que marcó el inicio de su carrera musical.

A lo largo de su trayectoria, Cochran colaboró con importantes figuras del rock, siendo parte fundamental en la composición del tema Into The Void, incluido en el álbum Psycho Circus (1998) de Kiss. Además, trabajó con Ace Frehley, exguitarrista de la banda, en su proyecto solista durante la década de los noventa, y participó en The Eric Singer Project, agrupación liderada por el baterista de Kiss.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO