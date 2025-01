Ex de Luis Miguel amenaza con contar secretos de 'El Sol' de México

Issabela Camil y Luis Miguel fueron novios y aunque la relación quedó expuesta en la serie sobre el astro mexicano que se emitió en Netflix, la influencer ahora amenaza con contar todo sobre este romance.

“Es un tema que lo he platicado muchas veces, creo que es una parte de mi vida que no la quiero compartir, simplemente es sencillo, es mi tema, son mis cosas, mis vivencias, y es una historia que hoy por hoy no la voy a compartir más de lo que ya ha salido”, dijo Camil en una entrevista para Venga la Alegría. Pero luego deslizó lo que nadie esperaba: “algún día quizá haga algo... Siempre una de las cosas que he querido hacer en mi vida es un libro, y por ahí pueden salir más cosas”.

De animarse, Camil promete contar todo sobre el amor con el astro que hoy tiene 54 años.

“Yo soy muy de contar mis cosas, y siempre he sido muy verdadera, y esa es la cosa, que yo no puedo abrir un tema y dejarlo ahí. Ustedes tienen un micrófono y dicen: ‘pero yo quiero saber tal cosa’, esa cosa viene con una cadena gigante, de mil otras cosas”, declaró al respecto.

La hermana de el actor Jaime Camil aclaró que no ha sido un sentimiento de dolor o arrepentimiento, lo que le ha prohibido hablar de su noviazgo con Luis Miguel: “Para nada, son temas que me han enriquecido enormemente, aprendí muchas cosas... nunca me voy a arrepentir, jamás”.

Luis Miguel e Issabela se conocieron cuando eran niños, gracias a la cercana amistad entre el cantante y el padre de Camil, el millonario Jaime Camil Garza.

Issabela, de 55 años, está actualmente casada con Sergio Mayer, actor y exchico de la banda Garibaldi, conocido recientemente por sus desatinos en la política.

